6 продуктов из фермерского рынка, которые нельзя оставлять на столе: раскроем правду

Еда

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как продукты на фермерском рынке отличаются от тех, что продаются в супермаркетах? Например, яйца, ягоды и другие свежие продукты часто оставляют на прилавках. Но можно ли хранить их так же, как и дома? Нет, и вот почему.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Фермерские продукты проходят другой процесс обработки по сравнению с магазинными, поэтому требуют особого подхода. Чтобы избежать порчи и сохранить свежесть, воспользуйтесь нашим списком и узнайте, какие продукты лучше хранить в холодильнике или кладовой. Вот шесть продуктов, которые категорически нельзя оставлять на прилавке, о которых пишет yahoo.com.

  1. Яйца. Если вы покупаете яйца на фермерском рынке, они могут безопасно оставаться на прилавке благодаря защитному слою, который образуется во время кладки. Однако яйца из супермаркета нельзя хранить при комнатной температуре дольше двух часов, так как бактерии могут быстро размножаться в скорлупе. Хранение яиц в холодильнике не только продлит их срок годности, но и уменьшит количество отходов.
  2. Картофель. Многие считают, что картофель можно хранить на прилавке несколько недель. Однако под воздействием солнечного света и тепла он быстро зеленеет и прорастает. Чтобы сохранить картофель свежим, храните его в тёмном и прохладном месте, например, в кладовой или шкафу, не более двух недель. Также можно использовать коричневый бумажный пакет, но избегайте герметичных контейнеров, чтобы избежать накопления влаги.
  3. Лук. Лук, как и картофель, предпочитает тёмное и прохладное место для хранения. Важно не хранить их вместе, так как картофель выделяет газ этилен, который ускоряет прорастание лука. Лучшими местами для хранения лука являются кладовая, подвал или гараж. При правильном уходе лук может оставаться свежим до месяца, что делает его незаменимым ингредиентом для многих блюд.
  4. Огурцы. Огурцы не любят влагу, поэтому их нельзя оставлять на столешнице более чем на час-два. Хранение в холодильнике поможет сохранить их свежесть и хрусткость на несколько дней.
  5. Спелые фрукты. Хранение фруктов на столешнице ускоряет их созревание, но этот процесс длится недолго. Персики, бананы и авокадо начинают портиться уже через несколько дней после созревания. Чтобы избежать появления плодовых мух и продлить срок годности, поместите спелые фрукты в холодильник.
  6. Предварительно нарезанные продукты. Нарезанные продукты, будь то купленные в магазине или приготовленные дома, следует сразу же убрать в холодильник. После нарезки они становятся уязвимыми для бактерий, что может представлять опасность для здоровья.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

