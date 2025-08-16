Вся семья будет в восторге: готовим запеканку из цуккини, от которой невозможно оторваться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда
Еда

С окончанием лета уходит и сезон овощей, но изобилие простой в выращивании тыквы продолжает радовать глаз. Если вы хотите порадовать себя и близких вкусными блюдами из этого универсального овоща, вот рецепт запеканки из тертых цуккини. Это простое, но сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу.

Запеканка
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты

  • 8 чашек крупно нарезанных цуккини
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 стакан мелко нарезанного лука
  • 4 зубчика чеснока, измельченные
  • 4 больших яйца
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
  • 1 1/2 стакана тертого сыра моцарелла
  • 1 1/2 стакана тертого острого сыра чеддер
  • 3/4 стакана тертого сыра пармезан, разделенного
  • 2/3 стакана итальянских приправленных панировочных сухарей панко
  • 3 столовые ложки растопленного масла
  • измельченный зеленый лук для украшения (по вкусу)

Приготовление

  1. Слегка смажьте форму для выпечки объемом 2 литра кулинарным спреем.
  2. Натрите цуккини на крупной терке или с помощью насадки-шинковки кухонного комбайна. Если у вас осталось несколько цуккини, их также можно натереть и заморозить для последующего использования.
  3. Смешайте натертые цуккини с солью в большой миске и тщательно перемешайте. Переложите цуккини в дуршлаг, установленный в раковину, и оставьте на 15 минут, чтобы стекла лишняя влага.
  4. Переложите цуккини на чистое кухонное полотенце и аккуратно отожмите лишнюю жидкость, как для картофельных оладий.
  5. В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте, помешивая, до мягкости и прозрачности, около 4 минут. Затем добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще 1 минуту до появления аромата.
  6. В миске взбейте яйца с черным перцем. Добавьте к ним натертые цуккини, обжаренный лук, тертые сыры моцарелла и чеддер, а также 1/2 стакана тертого пармезана. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.
  7. Переложите полученную смесь в подготовленную форму для выпечки и равномерно распределите по всей поверхности. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке без крышки в течение 20 минут.
  8. Пока запеканка выпекается, в небольшой миске смешайте панировочные сухари панко с растопленным маслом. Добавьте оставшийся тертый пармезан (1/4 стакана) и хорошо перемешайте.
  9. Достаньте форму с запеканкой из духовки. Посыпьте поверхность смесью панировочных сухарей и отправьте обратно в духовку. Выпекайте еще 10-15 минут, пока панировочные сухари не станут золотистыми и хрустящими.
  10. Перед подачей на стол украсьте запеканку измельченным зеленым луком, советует allrecipes.com.

Примечания

  • Заморозка цуккини: Натертые цуккини можно заморозить для дальнейшего использования. Разложите их в порционные пакеты или контейнеры, слегка присыпьте солью и уберите в морозильную камеру.
  • Хранение: Запеканку можно хранить в холодильнике до 3 дней или заморозить, плотно завернув в пищевую пленку, на срок до 2 месяцев.

Эта запеканка из измельченных цуккини станет отличным дополнением к вашему столу, сочетая нежный вкус цуккини с хрустящей корочкой из панировочных сухарей и расплавленным сыром.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

