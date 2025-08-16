Вся семья будет в восторге: готовим запеканку из цуккини, от которой невозможно оторваться

Хрустящая запеканка из цукини: натираем, смешиваем с сыром и панировочными сухарями

С окончанием лета уходит и сезон овощей, но изобилие простой в выращивании тыквы продолжает радовать глаз. Если вы хотите порадовать себя и близких вкусными блюдами из этого универсального овоща, вот рецепт запеканки из тертых цуккини. Это простое, но сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты

8 чашек крупно нарезанных цуккини

1/2 чайной ложки соли

1 столовая ложка оливкового масла

1 стакан мелко нарезанного лука

4 зубчика чеснока, измельченные

4 больших яйца

1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

1 1/2 стакана тертого сыра моцарелла

1 1/2 стакана тертого острого сыра чеддер

3/4 стакана тертого сыра пармезан, разделенного

2/3 стакана итальянских приправленных панировочных сухарей панко

3 столовые ложки растопленного масла

измельченный зеленый лук для украшения (по вкусу)

Приготовление

Слегка смажьте форму для выпечки объемом 2 литра кулинарным спреем. Натрите цуккини на крупной терке или с помощью насадки-шинковки кухонного комбайна. Если у вас осталось несколько цуккини, их также можно натереть и заморозить для последующего использования. Смешайте натертые цуккини с солью в большой миске и тщательно перемешайте. Переложите цуккини в дуршлаг, установленный в раковину, и оставьте на 15 минут, чтобы стекла лишняя влага. Переложите цуккини на чистое кухонное полотенце и аккуратно отожмите лишнюю жидкость, как для картофельных оладий. В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте, помешивая, до мягкости и прозрачности, около 4 минут. Затем добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще 1 минуту до появления аромата. В миске взбейте яйца с черным перцем. Добавьте к ним натертые цуккини, обжаренный лук, тертые сыры моцарелла и чеддер, а также 1/2 стакана тертого пармезана. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Переложите полученную смесь в подготовленную форму для выпечки и равномерно распределите по всей поверхности. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке без крышки в течение 20 минут. Пока запеканка выпекается, в небольшой миске смешайте панировочные сухари панко с растопленным маслом. Добавьте оставшийся тертый пармезан (1/4 стакана) и хорошо перемешайте. Достаньте форму с запеканкой из духовки. Посыпьте поверхность смесью панировочных сухарей и отправьте обратно в духовку. Выпекайте еще 10-15 минут, пока панировочные сухари не станут золотистыми и хрустящими. Перед подачей на стол украсьте запеканку измельченным зеленым луком, советует allrecipes.com.

Примечания

Заморозка цуккини: Натертые цуккини можно заморозить для дальнейшего использования. Разложите их в порционные пакеты или контейнеры, слегка присыпьте солью и уберите в морозильную камеру.

Хранение: Запеканку можно хранить в холодильнике до 3 дней или заморозить, плотно завернув в пищевую пленку, на срок до 2 месяцев.

Эта запеканка из измельченных цуккини станет отличным дополнением к вашему столу, сочетая нежный вкус цуккини с хрустящей корочкой из панировочных сухарей и расплавленным сыром.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

