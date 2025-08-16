Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CDC: за несколько дней до вылета нужно сдвинуть график сна
Зелёный чай улучшает кровообращение и укрепляет сосуды — Гинзбург
Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Духи с зелёными нотами, которые моментально придают свежесть образу
Охлобыстин рассказал, что читает молитвы под звуки любимой радиостанции
Хрустящая запеканка из цукини: натираем, смешиваем с сыром и панировочными сухарями
Исследование подтверждает, что кошки естественным образом подвержены деменции
Тренеры предупреждают: задержка дыхания во время бега снижает поступление кислорода к мышцам
Питьевой йогурт содержит больше сахара и меньше белка, чем другие виды

Рис станет лекарством: этот способ приготовления творит чудеса — раскроем секрет

Диетолог раскрыла секрет: как правильно готовить рис для максимальной пользы
3:23
Еда

Рис — один из самых популярных продуктов питания в Индии, который готовят различными способами. Однако выбор метода приготовления риса часто становится предметом споров. Рассмотрим основные способы приготовления риса, мнение экспертов и научные аспекты этого процесса.

Банка с рисом в холодильнике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Банка с рисом в холодильнике

Четыре основных метода приготовления риса

  1. Варка в большом количестве воды: Рис варят в большом объёме воды, а затем сливают лишнюю жидкость, что позволяет получить отдельные, светлые зёрна.
  2. Метод абсорбции: Рис варят в точно отмеренном количестве воды до полного поглощения, что помогает сохранить питательные вещества и вкус.
  3. Приготовление на пару: Предварительно замоченный рис пропаривают, что делает его рассыпчатым, мягким и снижает содержание крахмала.
  4. Приготовление под давлением: Этот метод позволяет быстро приготовить рис, сохранив его текстуру, и экономит время.

Мнение эксперта: диетолог Амита Гадре

Диетолог Амита Гадре, работающая в Мумбаи, поделилась своими рекомендациями по приготовлению риса в своих. Она отметила, что существуют различные методы, которые могут быть полезны для снижения содержания мышьяка и улучшения питательных свойств риса.

Один из таких методов — пропаривание риса в избытке воды с последующим её сливом. Затем рис промывают новой водой и варят. Этот способ позволяет уменьшить содержание мышьяка на 50%, что особенно важно, учитывая, что мышьяк загрязняет грунтовые воды и может присутствовать в сельскохозяйственных культурах, пишет timesofindia.indiatimes.com.

Другой метод — приготовление варёного риса с последующим его охлаждением в холодильнике на ночь. Этот способ увеличивает содержание резистентного крахмала, что может снизить потребление калорий на 15-20%.

Польза риса для здоровья

Рис — это безглютеновый продукт, который легко усваивается и не раздражает желудок. Он богат витаминами группы B, магнием и антиоксидантами, что положительно влияет на здоровье сердца, мышц и мозга. Цельнозерновые варианты, такие как коричневый и красный рис, содержат клетчатку, способствующую пищеварению и поддержанию здоровья сердца.

Научные исследования

Научные исследования подчёркивают важность правильного приготовления риса для снижения риска воздействия мышьяка. Однако, как отмечают эксперты, избыточное пропаривание может привести к снижению содержания незаменимых микроэлементов, что увеличивает риск дефицита микронутриентов.

Особенно это важно для детей, беременных женщин и пожилых людей, чей рацион часто основан на рисе. Также исследования показывают, что время приготовления и сорт риса могут влиять на уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом.

По мнению диетолога Амиты Гадре, важно не только правильно готовить рис, но и контролировать его количество в рационе. Она подчёркивает, что рис не является токсичным продуктом, и его можно безопасно употреблять в умеренных количествах.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Питьевой йогурт содержит больше сахара и меньше белка, чем другие виды
Учёные ищут жизнь на Trappist-1 d, но результаты пока неутешительные
Производство игристого вина вырастет в 2 раза: амбициозный план Фанагории
Диетолог раскрыла секрет: как правильно готовить рис для максимальной пользы
Невеста на Бали наняла шамана, чтобы разогнать тучи на свадьбе
Компактный диван для съёмной квартиры станет лучшим выбором
ГАИ: насекомые в салоне и снятие одежды на ходу могут спровоцировать аварию
Многофункциональность кремовых румян: новый взгляд на макияж
Юрий Лоза показал, каким красавцем был в юные годы
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.