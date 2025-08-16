Рис станет лекарством: этот способ приготовления творит чудеса — раскроем секрет

Рис — один из самых популярных продуктов питания в Индии, который готовят различными способами. Однако выбор метода приготовления риса часто становится предметом споров. Рассмотрим основные способы приготовления риса, мнение экспертов и научные аспекты этого процесса.
Диетолог Амита Гадре, работающая в Мумбаи, поделилась своими рекомендациями по приготовлению риса в своих. Она отметила, что существуют различные методы, которые могут быть полезны для снижения содержания мышьяка и улучшения питательных свойств риса.
Один из таких методов — пропаривание риса в избытке воды с последующим её сливом. Затем рис промывают новой водой и варят. Этот способ позволяет уменьшить содержание мышьяка на 50%, что особенно важно, учитывая, что мышьяк загрязняет грунтовые воды и может присутствовать в сельскохозяйственных культурах, пишет timesofindia.indiatimes.com.
Другой метод — приготовление варёного риса с последующим его охлаждением в холодильнике на ночь. Этот способ увеличивает содержание резистентного крахмала, что может снизить потребление калорий на 15-20%.
Рис — это безглютеновый продукт, который легко усваивается и не раздражает желудок. Он богат витаминами группы B, магнием и антиоксидантами, что положительно влияет на здоровье сердца, мышц и мозга. Цельнозерновые варианты, такие как коричневый и красный рис, содержат клетчатку, способствующую пищеварению и поддержанию здоровья сердца.
Научные исследования подчёркивают важность правильного приготовления риса для снижения риска воздействия мышьяка. Однако, как отмечают эксперты, избыточное пропаривание может привести к снижению содержания незаменимых микроэлементов, что увеличивает риск дефицита микронутриентов.
Особенно это важно для детей, беременных женщин и пожилых людей, чей рацион часто основан на рисе. Также исследования показывают, что время приготовления и сорт риса могут влиять на уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом.
По мнению диетолога Амиты Гадре, важно не только правильно готовить рис, но и контролировать его количество в рационе. Она подчёркивает, что рис не является токсичным продуктом, и его можно безопасно употреблять в умеренных количествах.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
