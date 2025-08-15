Продукты-снотворное на ужин: съешьте это, и сон придет мгновенно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Правильный ужин может улучшить качество сна и облегчить засыпание. Ирина Попкова, практикующий нутрициолог и эксперт компании Biogena, поделилась рекомендациями по выбору продуктов для ужина.

Банан
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

Она рекомендует включать в вечерний рацион овощи и фрукты, такие как бананы, киви и вишня, которые содержат мелатонин и магний, помогающие расслабиться. Также полезно употреблять медленные углеводы, такие как гречка, овсянка и батат, которые способствуют плавному переходу организма в режим отдыха. Продукты, богатые триптофаном, например, индейка, тыквенные семечки и миндаль, участвуют в выработке гормона сна. Травяные чаи, такие как ромашка и мелисса, успокаивают нервную систему.

Попкова советует избегать жирного мяса и колбас перед сном, так как они тяжело перевариваются и могут мешать засыпанию. Кофе, крепкий чай и шоколад, содержащие кофеин, также следует исключить, особенно после 14:00 часов дня. Острые и соленые блюда могут вызывать жажду и дискомфорт в ночное время, а сладости и белый хлеб способствуют резким колебаниям уровня сахара в крови, что может нарушить сон.

"Оптимально ужинать за 2–3 часа до сна легкими блюдами без этих продуктов», — добавила она.

Для крепкого сна эксперт рекомендует следовать трем простым правилам ужина:

  • легкость;
  • баланс;
  • время.

Легкость достигается за счет выбора нежирных белков, таких как рыба или курица, и овощей. Баланс обеспечивается добавлением сложных углеводов и полезных жиров, таких как авокадо или орехи. Ужинать следует за 2–3 часа до сна, чтобы пища успела усвоиться.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

