Простой рецепт — взрыв вкуса: испанский салат покорит ваши вкусовые рецепторы

Салат "Пипирана" — яркое и вкусное блюдо из Испании, которое не только радует глаз, но и полезен для здоровья. Овощи, входящие в состав салата, способствуют улучшению пищеварения и обеспечивают организм клетчаткой.
Для приготовления салата понадобятся:
Все ингредиенты нарезаем кубиками, тунец размять вилкой, затем все заправляем маслом, лимонным соком, соль и орегано добавляем по вкусу, размешиваем. Главное — охладить в холодильнике перед подачей.
Приправа изготовленная из сушеных листьев душицы обыкновенной, встречается под заимствованным названием орегано.
