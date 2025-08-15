Простой рецепт — взрыв вкуса: испанский салат покорит ваши вкусовые рецепторы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Салат "Пипирана" — яркое и вкусное блюдо из Испании, которое не только радует глаз, но и полезен для здоровья. Овощи, входящие в состав салата, способствуют улучшению пищеварения и обеспечивают организм клетчаткой.

Для приготовления салата понадобятся:

  • 3 крупных помидора,
  • 1 огурец,
  • 1 зеленый перец,
  • консервированный тунец,
  • 2-3 сваренных вкрутую яйца,
  • 1 головка красного лука,
  • оливковое масло,
  • соль и орегано по вкусу,
  • 2 ч. ложки лимонного сока.

Все ингредиенты нарезаем кубиками, тунец размять вилкой, затем все заправляем маслом, лимонным соком, соль и орегано добавляем по вкусу, размешиваем. Главное — охладить в холодильнике перед подачей.

Приправа изготовленная из сушеных листьев душицы обыкновенной, встречается под заимствованным названием орегано.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
