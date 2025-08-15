Простой рецепт — взрыв вкуса: испанский салат покорит ваши вкусовые рецепторы

Пипирана: готовим вкусный и полезный испанский салат за 10 минут

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Пипирана" — яркое и вкусное блюдо из Испании, которое не только радует глаз, но и полезен для здоровья. Овощи, входящие в состав салата, способствуют улучшению пищеварения и обеспечивают организм клетчаткой.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info салат с тунцом

Для приготовления салата понадобятся:

3 крупных помидора,

1 огурец,

1 зеленый перец,

консервированный тунец,

2-3 сваренных вкрутую яйца,

1 головка красного лука,

оливковое масло,

соль и орегано по вкусу,

2 ч. ложки лимонного сока.

Все ингредиенты нарезаем кубиками, тунец размять вилкой, затем все заправляем маслом, лимонным соком, соль и орегано добавляем по вкусу, размешиваем. Главное — охладить в холодильнике перед подачей.

Уточнения

Приправа изготовленная из сушеных листьев душицы обыкновенной, встречается под заимствованным названием орегано.

