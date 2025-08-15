Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Революция в общепите: рестораны объявляют войну смартфонам

Лондонские рестораны ввели запрет на телефоны — эксперт рассказывает об изменениях
Еда

В наше время поход в ресторан часто превращается не только в дегустацию блюд, но и в создание контента для социальных сетей. Вы, возможно, хотите насладиться романтическим ужином, а ваш спутник устраивает фотосессию за столом.

в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
в ресторане

Многие рестораны нынче зависят от социальных сетей с их отзывами и фотографиями. Но в Лондоне нашлись заведения, которые решили бороться с этой проблемой, введя строгий запрет на телефоны и фотосъемку.

Менеджер Сотириос Кономи заметил интересное изменение: люди начали опять флиртовать и чаще общаться.

В некоторых ресторанах запрещены фотографии, и управляющие даже наклеивают специальные стикеры на телефоны гостей с надписью "Только для ваших глаз". Это помогает создать атмосферу, где люди могут расслабиться и насладиться моментом без отвлекающих факторов.

Сотириос подчеркивает, что вся концепция заведений ориентирована на таинственность и возможность быть "здесь и сейчас". Убирая камеры, заведения создают пространство для общения, дегустации блюд и наслаждения атмосферой, музыкой, сообщает Metro.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.

