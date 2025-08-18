Самый дорогой уксус в мире стоит больше золота — и вот почему

В маринадах уксус размягчает мясо и придает блюдам кислинку

Трудно представить кухню без уксуса — этот продукт используют в выпечке, маринадах, заготовках и салатных заправках. А между тем он появился тысячи лет назад, задолго до того, как люди узнали о бактериях и химических реакциях.

Как появился уксус

История уксуса уходит в глубь веков — примерно 5000 лет назад его уже использовали древние цивилизации. Считается, что он возник случайно: вино или пиво, хранившееся слишком долго, скисало под действием ацетобактерий, превращая алкоголь в уксусную кислоту.

Вавилоняне мариновали в уксусе продукты и делали соусы.

Египтяне применяли его даже в бальзамировании.

Китайцы ценили как приправу.

Как делают натуральный уксус

Для производства берут любое сырьё с углеводами — вино, яблочный сок, рис и т. д. Процесс идёт в два этапа:

Спиртовое брожение — дрожжи превращают сахара в алкоголь (пример: яблочный сидр для яблочного уксуса). Уксуснокислое брожение — ацетобактерии окисляют спирт до уксусной кислоты.

Далее продукт может созревать от месяцев до лет, часто — в дубовых бочках, что обогащает вкус.

Столовый уксус получают проще: разбавляют уксусную эссенцию (70-80%) водой.

Самый дорогой уксус в мире

Это традиционный бальзамический уксус из Модены (Aceto Balsamico Tradizionale). Сок винограда уваряют, затем выдерживают в бочках из разных пород дерева до 25 лет. На этикетках — знаки PDO и PGI, гарантирующие подлинность. Цена — сотни и даже тысячи долларов за бутылку.

Виды уксуса

Уксусная эссенция (70%) — требует разбавления.

Столовый 9% — готовый раствор для кулинарии.

Яблочный — мягкий вкус, подходит для соусов и маринадов.

Бальзамический — густой, сладковато-кислый, выдержанный.

Винный — красный или белый, идеален для маринадов и салатов.

Рисовый — незаменим в японской и китайской кухне (суши, заправки).

Где используют уксус в кулинарии

1. Салатные заправки

Добавляет кислинку и балансирует вкус. Пример — классический винегрет или азиатские салаты.

2. Маринады

Размягчает мясо, придаёт аромат и защищает от бактерий.

3. Консервирование

Главный союзник при заготовках овощей и фруктов. Кислотность предотвращает рост бактерий.

4. Выпечка

В паре с содой выступает как разрыхлитель, помогая тесту подняться и стать воздушным.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



