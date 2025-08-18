Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раствор соли и воды остаётся доступным и экологичным способом дезинфекции
Цены на аренду авто возвращаются к докризисным уровням — Daily Mail
Яд комодского варана препятствует свертыванию крови и вызывает шок у жертвы
ФТС зафиксировала рекордное число случаев контрабанды валюты
Лучшие предшественники чеснока — помидоры, баклажаны, огурцы и тыква
Френч-боб и кудрявый шэг вошли в список модных стрижек осени-2025
Эксперты объяснили, цвет моторного масла не отражает его состояние
Бруклин Бекхэм проигнорировал родителей в речи на церемонии обновления клятв с женой
Пилатес, йога и ходьба подходят для поддержания выносливости после 50 лет

Самый дорогой уксус в мире стоит больше золота — и вот почему

В маринадах уксус размягчает мясо и придает блюдам кислинку
2:52
Еда

Трудно представить кухню без уксуса — этот продукт используют в выпечке, маринадах, заготовках и салатных заправках. А между тем он появился тысячи лет назад, задолго до того, как люди узнали о бактериях и химических реакциях.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

Как появился уксус

История уксуса уходит в глубь веков — примерно 5000 лет назад его уже использовали древние цивилизации. Считается, что он возник случайно: вино или пиво, хранившееся слишком долго, скисало под действием ацетобактерий, превращая алкоголь в уксусную кислоту.

  • Вавилоняне мариновали в уксусе продукты и делали соусы.

  • Египтяне применяли его даже в бальзамировании.

  • Китайцы ценили как приправу.

Как делают натуральный уксус

Для производства берут любое сырьё с углеводами — вино, яблочный сок, рис и т. д. Процесс идёт в два этапа:

  1. Спиртовое брожение — дрожжи превращают сахара в алкоголь (пример: яблочный сидр для яблочного уксуса).

  2. Уксуснокислое брожение — ацетобактерии окисляют спирт до уксусной кислоты.

Далее продукт может созревать от месяцев до лет, часто — в дубовых бочках, что обогащает вкус.

Столовый уксус получают проще: разбавляют уксусную эссенцию (70-80%) водой.

Самый дорогой уксус в мире

Это традиционный бальзамический уксус из Модены (Aceto Balsamico Tradizionale). Сок винограда уваряют, затем выдерживают в бочках из разных пород дерева до 25 лет. На этикетках — знаки PDO и PGI, гарантирующие подлинность. Цена — сотни и даже тысячи долларов за бутылку.

Виды уксуса

  • Уксусная эссенция (70%) — требует разбавления.

  • Столовый 9% — готовый раствор для кулинарии.

  • Яблочный — мягкий вкус, подходит для соусов и маринадов.

  • Бальзамический — густой, сладковато-кислый, выдержанный.

  • Винный — красный или белый, идеален для маринадов и салатов.

  • Рисовый — незаменим в японской и китайской кухне (суши, заправки).

Где используют уксус в кулинарии

1. Салатные заправки

Добавляет кислинку и балансирует вкус. Пример — классический винегрет или азиатские салаты.

2. Маринады

Размягчает мясо, придаёт аромат и защищает от бактерий.

3. Консервирование

Главный союзник при заготовках овощей и фруктов. Кислотность предотвращает рост бактерий.

4. Выпечка

В паре с содой выступает как разрыхлитель, помогая тесту подняться и стать воздушным.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Утренний ритуал с тёплой водой улучшает лимфодренаж — исследование
ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста заминированным автомобилем из Украины
Историки о Ракушечном гроте в Англии: 4,5 млн раковин и ни одного упоминания в хрониках
Казаки вышли на борьбу с браконьерами в Хабаровском крае
Эксперт по гаджетам развеял миф про зарядку смартфона
Для обработки деревьев от лишайников используют раствор железного купороса
Софи Тёрнер и Кит Харингтон испытали неловкость при съёмках любовных сцен в фильме Ужас
Лоси и взрослые секачи способны дать отпор медведю
В выпечке уксус можно заменить лимонным соком, кефиром или разрыхлителем
Диетологи напоминают: скоропортящаяся еда без холодильника опасна уже через 2 часа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.