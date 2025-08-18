Пышная выпечка без уксуса — 8 заменителей, которые работают безотказно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В выпечке уксус можно заменить лимонным соком, кефиром или разрыхлителем
Еда

Столовый уксус часто встречается в рецептах, но нужен он не ради вкуса, а ради текстуры — чтобы тесто стало более пышным и мягким. Но что делать, если уксус не нравится или его просто нет дома? Есть несколько способов обойтись без него и при этом сохранить воздушность выпечки.

Пирог с морковью и брусникой из семейного кино
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирог с морковью и брусникой из семейного кино

Зачем в тесто добавляют уксус

Уксус работает в паре с содой, запуская реакцию нейтрализации. При этом выделяются пузырьки углекислого газа, которые и делают тесто пористым.

  • Дрожжевое тесто — уксус не обязателен, пышность дают дрожжи. Иногда его добавляют для ускорения расстойки и лёгкой кислинки.

  • Бисквиты — профессионалы обходятся без уксуса, полагаясь на хорошо взбитые яйца, но начинающие пекари используют его с содой для надёжности.

  • Бездрожжевое тесто (кексы, маффины, печенье, вафли) — сочетание соды и уксуса помогает добиться пышности. В слоёное тесто уксус добавляют, чтобы слои не склеились.

Какой уксус лучше

Наиболее универсален яблочный — мягкий вкус, натуральность и та же эффективность, что у столового. Подойдут и винный, и фруктовый уксус. Если есть эссенция 70%, её нужно разбавить в пропорции 1:7 (ложка эссенции на 7 ложек воды).

Влияет ли он на вкус

Если соблюсти дозировку, вкус выпечки не меняется. Проблемы начинаются, когда кислоты больше, чем нужно — тогда появляется лишняя кислинка.

Как правильно добавлять кислоту

Наливать уксус прямо на соду в ложке — не лучший вариант: пузырьки улетучиваются ещё до попадания в тесто.
Правильно так:

  1. Смешать соду с сухими ингредиентами.

  2. В отдельной миске соединить жидкие компоненты с кислой составляющей (уксус или заменитель).

  3. Быстро соединить обе части и сразу отправить в духовку.

8 заменителей уксуса в выпечке

1. Лимонный сок

Лучше, чем уксус, особенно если в рецепте есть цитрусовая цедра. Достаточно выжать сок половинки лимона.

2. Лимонная кислота

Концентрированная альтернатива. Растворите 1 ч. л. кислоты в 15 ст. л. горячей воды и используйте как уксус.

3. Кефир или кисломолочные продукты

Кефир, йогурт, сметана могут заменить уксус в паре с содой. Главное — не переборщить, чтобы тесто не стало жидким.

4. Фруктовый или ягодный сок

Особенно удобны детские соки без сахара. Можно использовать и фруктовое пюре.

5. Газированная минеральная вода

Кислотность плюс пузырьки — идеальное сочетание для рыхлой структуры теста.

6. Мёд

Подходит для пряничного теста: его кислотности достаточно для реакции с содой. Но он изменит вкус, поэтому учитывайте это.

7. Алкоголь

Сухое или полусухое вино (лучше белое) заменяет уксус без изменения цвета теста. Алкоголь выпаривается при выпечке.

8. Разрыхлитель

Готовая смесь соды и кислоты в правильной пропорции. Быстро, просто и удобно.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
