Сушёная петрушка, которая не теряет аромат: три способа, проверенные временем

Петрушку сушат на воздухе 7–10 дней в тени при хорошей вентиляции

Петрушка — одна из самых популярных пряных трав, и засушить её впрок можно так, чтобы вкус и аромат радовали всю зиму. В ней много витаминов и минералов, полезных для иммунитета, сердца и пищеварения. Даже при сушке она сохраняет большую часть ценных веществ.

Зачем сушить петрушку

Универсальность — подходит для супов, соусов, салатов, маринадов.

Долгий срок хранения — до года при правильных условиях.

Экономия — летом трава стоит дешевле, чем зимой.

Этапы подготовки

Выбор сырья

Срывайте петрушку, когда листья крупные и упругие. Желтые и вялые лучше не использовать. Мытьё и очистка

Промойте под холодной водой. Корни тщательно почистите щеткой. Сушка от влаги

Разложите на бумажные полотенца в 2-3 слоя и дождитесь, пока зелень полностью обсохнет. Подготовка к сушке

Можно сушить целые веточки, только листья или нарезанную зелень. Корни нарежьте тонкими ломтиками.

3 проверенных способа сушки

1. На воздухе

Разложите петрушку в один слой на хлопчатобумажной ткани в сухом, проветриваемом и затемнённом месте.

Переворачивайте каждый день.

Готовность — через 7-10 дней.

Можно связать веточки в пучки и подвесить, но следите за влажностью и насекомыми.

2. В электросушилке

Зелень — при 35-40 °C, корни — при 50 °C.

Сушите 4-6 часов, пока трава не станет хрупкой.

Дегидратор — более щадящий и равномерный вариант.

3. В духовке

Разложите зелень на пергаменте.

Температура — 50-60 °C, дверца приоткрыта (можно подложить ложку).

Сушите 2-4 часа, переворачивая.

Корни могут потребовать больше времени.

А что насчёт микроволновки

Можно сушить маленькие партии, выкладывая нарезанную зелень между слоями бумажного полотенца. 30 секунд на средней мощности, переворот, и так несколько раз. Но способ рискованный — петрушка может сгореть.

Хранение

Листья легко крошатся — пересыпьте в баночки с крышкой или пакеты с зип-застёжкой.

Корни можно разломать или порубить.

Держите в сухом и тёмном месте 6-12 месяцев.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

