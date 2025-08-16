Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подъём по лестнице сжигает калории в 4 раза быстрее обычной ходьбы
Минтруд России ограничит долю мигрантов в строительстве и торговле с 2026 года
Американец попробовал британские Vimto, Tizer и Irn-Bru и вызвал гнев нации
Жара в Британии бьёт рекорды: к июлю зафиксировано 1200 часов солнца — Метеобюро
Забудьте про гели и пенки: энзимная пудра завоёвывает косметички
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Доктор Макинтайр: при постоянном приёме парацетамол повышает риск инсульта на 20%
Ида Галич сравнила свою фигуру после первой и второй беременности
Баклажаны по-корейски с морковью и кунжутом: рецепт для домашней кухни

Сушёная петрушка, которая не теряет аромат: три способа, проверенные временем

Петрушку сушат на воздухе 7–10 дней в тени при хорошей вентиляции
2:33
Еда

Петрушка — одна из самых популярных пряных трав, и засушить её впрок можно так, чтобы вкус и аромат радовали всю зиму. В ней много витаминов и минералов, полезных для иммунитета, сердца и пищеварения. Даже при сушке она сохраняет большую часть ценных веществ.

Петрушка
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Петрушка

Зачем сушить петрушку

  • Универсальность — подходит для супов, соусов, салатов, маринадов.

  • Долгий срок хранения — до года при правильных условиях.

  • Экономия — летом трава стоит дешевле, чем зимой.

Этапы подготовки

  1. Выбор сырья
    Срывайте петрушку, когда листья крупные и упругие. Желтые и вялые лучше не использовать.

  2. Мытьё и очистка
    Промойте под холодной водой. Корни тщательно почистите щеткой.

  3. Сушка от влаги
    Разложите на бумажные полотенца в 2-3 слоя и дождитесь, пока зелень полностью обсохнет.

  4. Подготовка к сушке
    Можно сушить целые веточки, только листья или нарезанную зелень. Корни нарежьте тонкими ломтиками.

3 проверенных способа сушки

1. На воздухе

  • Разложите петрушку в один слой на хлопчатобумажной ткани в сухом, проветриваемом и затемнённом месте.

  • Переворачивайте каждый день.

  • Готовность — через 7-10 дней.

  • Можно связать веточки в пучки и подвесить, но следите за влажностью и насекомыми.

2. В электросушилке

  • Зелень — при 35-40 °C, корни — при 50 °C.

  • Сушите 4-6 часов, пока трава не станет хрупкой.

  • Дегидратор — более щадящий и равномерный вариант.

3. В духовке

  • Разложите зелень на пергаменте.

  • Температура — 50-60 °C, дверца приоткрыта (можно подложить ложку).

  • Сушите 2-4 часа, переворачивая.

  • Корни могут потребовать больше времени.

А что насчёт микроволновки

Можно сушить маленькие партии, выкладывая нарезанную зелень между слоями бумажного полотенца. 30 секунд на средней мощности, переворот, и так несколько раз. Но способ рискованный — петрушка может сгореть.

Хранение

  • Листья легко крошатся — пересыпьте в баночки с крышкой или пакеты с зип-застёжкой.

  • Корни можно разломать или порубить.

  • Держите в сухом и тёмном месте 6-12 месяцев.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии
Домашние животные
Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии Аудио 
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Баклажаны по-корейски с морковью и кунжутом: рецепт для домашней кухни
Острова Куфонисия сохраняют традиционный уклад с рыболовством и пешими маршрутами
Экс-футболист Деменко: сарказм Карпина после 0:4 за Динамо говорит о разочаровании результатом
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем
В Манеже показали электробусы, новые вагоны метро и технологии будущего Москвы
Российские врачи продолжают использовать диагнозы, отвергнутые научным сообществом
10-летняя Бодхана победила гроссмейстера: новый рекорд в шахматах
Илья Соболев высказался о завирусившемся меме с сыном Розы Сябитовой
Улиточные кремы для лица: новый бьюти-тренд или переоценённый продукт
17 августа: ГКЧП, Моника Левински и черный вторник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.