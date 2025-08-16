Сушёная петрушка, которая не теряет аромат: три способа, проверенные временем

Петрушка — одна из самых популярных пряных трав, и засушить её впрок можно так, чтобы вкус и аромат радовали всю зиму. В ней много витаминов и минералов, полезных для иммунитета, сердца и пищеварения. Даже при сушке она сохраняет большую часть ценных веществ.
Универсальность — подходит для супов, соусов, салатов, маринадов.
Долгий срок хранения — до года при правильных условиях.
Экономия — летом трава стоит дешевле, чем зимой.
Мытьё и очистка
Промойте под холодной водой. Корни тщательно почистите щеткой.
Сушка от влаги
Разложите на бумажные полотенца в 2-3 слоя и дождитесь, пока зелень полностью обсохнет.
Подготовка к сушке
Можно сушить целые веточки, только листья или нарезанную зелень. Корни нарежьте тонкими ломтиками.
Разложите петрушку в один слой на хлопчатобумажной ткани в сухом, проветриваемом и затемнённом месте.
Переворачивайте каждый день.
Готовность — через 7-10 дней.
Можно связать веточки в пучки и подвесить, но следите за влажностью и насекомыми.
Зелень — при 35-40 °C, корни — при 50 °C.
Сушите 4-6 часов, пока трава не станет хрупкой.
Дегидратор — более щадящий и равномерный вариант.
Разложите зелень на пергаменте.
Температура — 50-60 °C, дверца приоткрыта (можно подложить ложку).
Сушите 2-4 часа, переворачивая.
Корни могут потребовать больше времени.
Можно сушить маленькие партии, выкладывая нарезанную зелень между слоями бумажного полотенца. 30 секунд на средней мощности, переворот, и так несколько раз. Но способ рискованный — петрушка может сгореть.
Листья легко крошатся — пересыпьте в баночки с крышкой или пакеты с зип-застёжкой.
Корни можно разломать или порубить.
Держите в сухом и тёмном месте 6-12 месяцев.
Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!