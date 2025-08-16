Баклажаны по-корейски за полчаса: закуска, которую просят снова и снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Еда

Эта закуска способна украсить как повседневный стол, так и праздничное меню. Баклажаны по-корейски готовятся быстро, а продукты для них — самые простые. Из специй понадобятся кунжут, молотый кориандр, хлопья красного перца, соевый соус и уксус. Для свежести — кинза (при желании можно заменить петрушкой).

Баклажаны по-корейски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажаны по-корейски

Что понадобится (на 4 порции)

  • Баклажан — 500 г

  • Морковь — 150 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Масло растительное (рафинированное) — 4 ст. л.

  • Соевый соус — 2 ст. л.

  • Уксус столовый 9% — 1 ст. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Кунжут — 1 ст. л.

  • Кориандр молотый — 0,5 ч. л.

  • Красный перец чили (хлопья) — 0,5 ч. л.

  • Кинза свежая — 8 г

Приготовление

1. Подготовка баклажанов

Нарежьте баклажаны тонкими полосками (0,5 см), затем длинными ломтиками. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и отожмите.

2. Обжарка

В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте баклажаны на сильном огне 5-7 минут до мягкости и лёгкой золотистой корочки. Переложите в миску.

3. Подготовка овощей

Морковь натрите на корейской тёрке или нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, чеснок пропустите через пресс. Кинзу мелко нарежьте.

4. Ароматная заправка

В миске смешайте соевый соус, уксус, сахар, кориандр и красный перец. Влейте 2 ст. л. горячего масла — специи раскроют свой аромат.

5. Обжарка лука и моркови

На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты.

6. Соединение ингредиентов

Смешайте баклажаны, лук с морковью, чеснок и зелень. Полейте заправкой и перемешайте.

7. Кунжутный штрих

Обжарьте кунжут на сухой сковороде 1-2 минуты до золотистого оттенка, постоянно помешивая, и сразу снимите с огня.

8. Финальный аккорд

Посыпьте овощи кунжутом, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут для пропитки. Подавайте охлаждёнными.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

