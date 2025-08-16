Баклажаны по-корейски за полчаса: закуска, которую просят снова и снова

Эта закуска способна украсить как повседневный стол, так и праздничное меню. Баклажаны по-корейски готовятся быстро, а продукты для них — самые простые. Из специй понадобятся кунжут, молотый кориандр, хлопья красного перца, соевый соус и уксус. Для свежести — кинза (при желании можно заменить петрушкой).
Баклажан — 500 г
Морковь — 150 г
Чеснок — 4 зубчика
Лук репчатый — 1 шт.
Масло растительное (рафинированное) — 4 ст. л.
Соевый соус — 2 ст. л.
Уксус столовый 9% — 1 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Кунжут — 1 ст. л.
Кориандр молотый — 0,5 ч. л.
Красный перец чили (хлопья) — 0,5 ч. л.
Кинза свежая — 8 г
1. Подготовка баклажанов
Нарежьте баклажаны тонкими полосками (0,5 см), затем длинными ломтиками. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и отожмите.
2. Обжарка
В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла и обжарьте баклажаны на сильном огне 5-7 минут до мягкости и лёгкой золотистой корочки. Переложите в миску.
3. Подготовка овощей
Морковь натрите на корейской тёрке или нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, чеснок пропустите через пресс. Кинзу мелко нарежьте.
4. Ароматная заправка
В миске смешайте соевый соус, уксус, сахар, кориандр и красный перец. Влейте 2 ст. л. горячего масла — специи раскроют свой аромат.
5. Обжарка лука и моркови
На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты.
6. Соединение ингредиентов
Смешайте баклажаны, лук с морковью, чеснок и зелень. Полейте заправкой и перемешайте.
7. Кунжутный штрих
Обжарьте кунжут на сухой сковороде 1-2 минуты до золотистого оттенка, постоянно помешивая, и сразу снимите с огня.
8. Финальный аккорд
Посыпьте овощи кунжутом, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут для пропитки. Подавайте охлаждёнными.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
