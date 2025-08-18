Сырники расползаются на сковороде? Вы просто не подготовили творог

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Добавление лишних яиц в сырники ухудшает структуру и увеличивает влажность теста
2:09
Еда

Золотистая корочка, пышная форма и мягкая, но плотная серединка — именно такими мы представляем идеальные сырники. Но на деле у многих они растекаются на сковороде и превращаются в нечто бесформенное. Виноват чаще всего творог — точнее, его избыточная влажность.

Запечённые сырники с смородиновым соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённые сырники с смородиновым соусом

Почему сырники не держат форму

Самая распространённая ошибка — использовать творог прямо из упаковки. Даже качественный, но слишком влажный продукт сделает массу жидкой. Сырые сырники просто не смогут "схватиться" при жарке и начнут расплываться.

Ещё хуже — использовать домашний творог без предварительного отжима. Да, он вкуснее, но и влаги в нём чаще всего больше. Влага остаётся внутри и нарушает консистенцию теста.

Как подготовить творог правильно

Чтобы сырники получились идеальными, творог нужно подготовить:

  • выложите его в марлю или сито;

  • дайте стечь минимум 30 минут, а лучше 1-2 часа;

  • если есть время — установите сверху лёгкий гнёт.

Проверить готовность просто: сожмите немного творога в кулаке — если выступает жидкость, он ещё сырой для теста.

Что ещё может испортить тесто

  • Лишние яйца. Кажется логичным добавить ещё одно, чтобы "связать" массу, но они делают тесто текучим.

  • Слишком много муки. Попытка загустить жидкое тесто может сделать сырники тяжёлыми и "резиновыми".

  • Сливание массы в пасту. Использование блендера делает тесто гладким, но именно мелкие крупинки творога держат форму.

Как собрать идеальное тесто

  • Подготовленный сухой творог

  • 1 яйцо

  • Немного сахара, щепотка соли

  • 1-2 ложки муки или манки

Сформируйте шарики или лепешки. Обваляйте в муке или манке — это создаст хрустящую защитную корочку при жарке.

Жарьте сырники на среднем огне на разогретом масле. Не переворачивайте слишком рано — дайте нижней стороне как следует подрумяниться и "схватиться".

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
