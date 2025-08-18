Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины в горных породах Земли поддерживают подземную жизнь с помощью водорода
Эксперты: гнездо шершней удаляет дезинсектор, при укусе вводят адреналин
Освещение в примерочной искажает цвет кожи и фактуру ткани
Британское исследование выявило связь между приготовлением яиц и стилем жизни
Инструкторы назвали ключевые правила подготовки к катанию на лыжах и сноуборде
Эксперт по путешествиям Джеймс Андерсон назвал Белый сад визитной карточкой замка Сиссингхерст
Агрессивная манера вождения названа главной причиной износа тормозных дисков
Евгения Немировская: напольная сушилка незаменима для квартир без балкона
Марина Зудина рассказала, что все 30 лет была уверена в чувствах Олега Табакова

Экономия, удобство, вкус: бульон, который не портится и всегда готов к делу

Заморозка бульона сохраняет вкус и аромат без добавления консервантов
2:01
Еда

Если ты устал стоять у плиты ради кастрюли ароматного бульона — есть отличный выход. Замораживание бульона в виде порционных кубиков превращает его в кулинарный супер-ресурс.

Куриный бульон с морошковым уксусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриный бульон с морошковым уксусом

Почему это удобно

Хороший бульон требует времени: сначала мясо, потом овощи, специи, медленное кипение… А что если всё это можно приготовить один раз — и использовать много раз?

Сварил большую порцию, процедил, остудил, разлил по формочкам для льда — и в морозилку. Через несколько часов у тебя в запасе десятки кубиков концентрированного вкуса.

Как это работает

Один кубик — это готовый бульон. Просто кинь его в воду, и через пару минут у тебя ароматная основа для супа, подливы или ризотто.

Замораживать лучше в формочках для льда или в силиконовых контейнерах. После застывания сложи кубики в герметичный пакет — и держи в морозилке.

Преимущества не только во вкусе

Во-первых, это экономия времени. Во-вторых, идеальное порционирование. Берёшь столько, сколько нужно — без остатков и переваривания.

В-третьих — натуральность. Никаких консервантов, усилителей вкуса и соли из пакетных бульонов.

А ещё это отличный способ использовать остатки: сварил бульон на костях после ужина — и всё пошло в дело. Ничего не пропадает.

Что можно приготовить с кубиками

  • Быстрый суп

  • Соус к мясу

  • Подлив к каше или макаронам

  • Жидкость для тушения овощей или курицы

  • Основа для крем-супа

  • Добавка к пюре или рису

Они реально спасают, когда времени в обрез, а хочется поесть не из банки, а по-домашнему.

Советы по хранению

Храните кубики в плотном пакете или контейнере, чтобы они не впитывали запахи. И не забудь подписать дату — хотя такие штуки долго не лежат: исчезают быстрее, чем ты думаешь.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Юрист Бенхин: электронная повестка на Госуслугах считается врученной через 7 дней
Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей
Названы эффективные препараты от парши на яблонях и грушах
Эксперт WeRoad Кларисса Каппеллетти назвала 5 доступных альтернатив Мальдивам
В моду вошли тонкие шарфы: их носят с кэжуал-луками, костюмами, платьями и блузами
ФБР и биологи: найденные доказательства снежного человека опровергнуты
МВД: водитель не обязан выходить из машины без установленной причины
Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures
Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.