Экономия, удобство, вкус: бульон, который не портится и всегда готов к делу

Если ты устал стоять у плиты ради кастрюли ароматного бульона — есть отличный выход. Замораживание бульона в виде порционных кубиков превращает его в кулинарный супер-ресурс.
Хороший бульон требует времени: сначала мясо, потом овощи, специи, медленное кипение… А что если всё это можно приготовить один раз — и использовать много раз?
Сварил большую порцию, процедил, остудил, разлил по формочкам для льда — и в морозилку. Через несколько часов у тебя в запасе десятки кубиков концентрированного вкуса.
Один кубик — это готовый бульон. Просто кинь его в воду, и через пару минут у тебя ароматная основа для супа, подливы или ризотто.
Замораживать лучше в формочках для льда или в силиконовых контейнерах. После застывания сложи кубики в герметичный пакет — и держи в морозилке.
Во-первых, это экономия времени. Во-вторых, идеальное порционирование. Берёшь столько, сколько нужно — без остатков и переваривания.
В-третьих — натуральность. Никаких консервантов, усилителей вкуса и соли из пакетных бульонов.
А ещё это отличный способ использовать остатки: сварил бульон на костях после ужина — и всё пошло в дело. Ничего не пропадает.
Быстрый суп
Соус к мясу
Подлив к каше или макаронам
Жидкость для тушения овощей или курицы
Основа для крем-супа
Добавка к пюре или рису
Они реально спасают, когда времени в обрез, а хочется поесть не из банки, а по-домашнему.
Храните кубики в плотном пакете или контейнере, чтобы они не впитывали запахи. И не забудь подписать дату — хотя такие штуки долго не лежат: исчезают быстрее, чем ты думаешь.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
