Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме

Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали домашний томатный сок, который ложкой можно есть? Именно такой — густой, ароматный, без капли лишней воды — получается, если делать всё по старинке.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers томатный сок

Главное — время и терпение

Забудьте про быстрые рецепты. Чтобы сок не расслоился и не стал жидкой томатной водой, его нужно уваривать. Долго. На медленном огне. Без крышки. Потихоньку, помешивая, пока лишняя влага не испарится, а вкус не сконцентрируется до состояния "ммм".

Никаких кислот в кастрюлю

Когда густота идеальная, разливайте по стерильным банкам. И вот тут — внимание: уксус добавляется не в сок при варке, а в каждую банку отдельно, уже перед самой закаткой. Одна столовая ложка 9% уксуса — и можно закатывать.

Так сохраняется вкус спелых томатов, а сок не становится резким или кислым. Получается ровный, густой, насыщенный продукт, который не расслаивается даже после месяцев хранения.

Идеальные томаты и правильная посуда

Берите только сочные, спелые, летние помидоры. Чем они ярче и ароматнее, тем вкуснее будет результат. Варите сок в широкой кастрюле с толстым дном — так лучше испаряется жидкость и меньше риск подгорания.

Проверяйте готовность по ложке: если сок оставляет плотный, яркий след — всё, можно разливать.

После варки — финальные штрихи

Горячие банки закатываются, переворачиваются вверх дном и укутываются в одеяло. Так они медленно остывают и лучше хранятся. Уже через пару дней можно пробовать, но если постоит пару недель — станет ещё вкуснее.

Хранить лучше в прохладном месте. Подвал, кладовка, балкон — главное, чтобы не было солнца и тепла.

А зимой открой баночку, добавь щепотку чёрного перца или каплю зелёного базилика — и получишь натуральный соус, суповую основу или просто напиток с ярким, летним вкусом.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

