Кабачок вместо томатов? Да, и вкус даже ярче: неожиданный поворот в аджике

Остроту кабачковой аджики регулируют на финальном этапе варки — совет кулинаров
Кажется, что кабачок годится только в оладьи или на рагу? Попробуйте приготовить из него аджику — и вы пересмотрите всё, что знали об этом скромном овоще.

аджика
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
аджика

Кабачок в роли специи

Нейтральный вкус кабачка — его главное достоинство. Он как губка впитывает специи, превращаясь в основу пикантного соуса с ярким характером. Натертый на крупной тёрке, кабачок даёт насыщенную текстуру, а при долгом тушении — нежную, почти кремовую консистенцию.

Чтобы вкус заиграл, важно правильно выстроить баланс острого, сладкого и кислого. Помимо чеснока и томатов, добавьте болгарский перец и немного сахара — они приглушат резкость чили и сделают вкус гармоничным.

Тушим, а не варим

Весь секрет насыщенности — в уваривании. Медленный огонь, крышка, минимум жидкости — и соус концентрируется, раскрывая всю палитру аромата. Не торопитесь: чем дольше тушится аджика, тем ярче и гуще будет результат.

Добавлять остроту лучше в самом конце. Так проще отрегулировать "градус": кто-то любит с перчинкой, а кому-то достаточно лёгкого тепла.

Техника делает разницу

Перед началом обжарьте лук с морковью — именно на этой смеси держится весь вкус. Потом уже добавляйте остальные овощи. В качестве специй подойдут хмели-сунели или щепотка молотой кинзы. Зелень лучше добавить ближе к концу, чтобы она не потеряла аромат.

Если вы хотите более густую намазку — уваривайте дольше. А для соуса, который удобно подать к мясу или шашлыку, сократите время готовки.

Правильная заготовка

Готовую горячую аджику разливайте по стерильным банкам, закатывайте, переворачивайте вверх дном и укутывайте до полного остывания. Такой способ помогает сохранить заготовку на всю зиму.

Не стоит открывать банки сразу. Лучше дайте соусу настояться пару недель. За это время вкус станет ещё насыщеннее, а аромат — более глубоким.

Подавайте кабачковую аджику к жареному картофелю, кашам, макаронам или просто намазывайте на кусочек свежего хлеба. Особенно хороша она в холодное время года — согревает и бодрит с первого укуса.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
