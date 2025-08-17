Никакого привкуса, только баланс: соль превращает горький кофе в удовольствие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Еда

Многие безуспешно ищут замену сахару для кофе. Подсластители часто дают странный привкус, мёд не сочетается с горькими сортами, а пить кофе без всего — удовольствие на любителя. Но есть один неожиданный ингредиент, который может перевернуть представление о вкусе кофе.

Фильтрованный кофе (или пуровер)
Фото: commons.wikimedia.org by Ethiopian coffee house, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фильтрованный кофе (или пуровер)

Это обычная поваренная соль. Да-да, соль. Щепотка — буквально на кончике ножа — способна изменить вкус напитка до неузнаваемости. Нет, кофе не становится солёным. Вместо этого соль маскирует горечь и помогает раскрыться естественной сладости кофейных зёрен. Напиток становится мягче, чище, и тонкие нотки карамели или шоколада начинают играть ярче.

Почему это работает

Соль блокирует рецепторы, которые воспринимают горечь, а значит, вы чувствуете больше баланса и глубины. И в отличие от сахара, она не добавляет калорий и не влияет на уровень глюкозы. Это особенно важно для тех, кто следит за питанием или пытается отказаться от сладкого.

Метод работает практически с любым видом кофе: эспрессо, американо, капучино, фильтр-кофе — даже в холодном варианте. Главное — не переборщить: речь идёт именно о щепотке, не больше.

Соль можно сочетать с привычными добавками, вроде корицы, ванили или мускатного ореха. Вместо того чтобы заглушить аромат, она его подчёркивает. Некоторые профессиональные бариста используют этот трюк на постоянной основе, особенно при работе с тёмной обжаркой или кислотными сортами.

Не новая, но недооценённая идея

Интересно, что подобный подход — вовсе не новинка. На Ближнем Востоке и в странах Скандинавии этот способ используют давно. Там кофе со щепоткой соли — часть гастрономической традиции, которая передаётся по наследству.

Попробуйте добавить чуть-чуть соли в следующую чашку кофе. Особенно если пьёте без сахара — скорее всего, вы удивитесь, насколько иначе может раскрыться вкус.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
