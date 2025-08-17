Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ранние инъекции красоты могут привести к скованной мимике и утрате естественности
Минздрав перечислил опасные ошибки при сборе и варке грибов
После лука агрономы рекомендуют сажать бобовые и корнеплоды
Юристы напомнили, что указание инспектора ДПС нужно выполнять всегда
Постукивание ногой и заложенные уши — ранние признаки агрессии у лошади
Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам
Гостеприимство по-шотландски: Шотландия обошла Италию и Тайвань в мировом рейтинге гостеприимства
Квантовая физика шокирует: атомы меняют правила игры
Эксперты: увлажнитель воздуха нужен при болезнях дыхательных путей и у детей

Как всего 30 минут могут изменить вашу выпечку навсегда: секрет идеального теста

Отсутствие паузы перед выпечкой снижает пористость и ухудшает текстуру изделия
1:31
Еда

Если вы хоть раз пытались испечь что-то "на скорую руку", то наверняка сталкивались с плотной, липкой или тяжёлой выпечкой. Чаще всего причина в том, что тесту просто не дали отдохнуть — а этот этап критически важен.

тесто
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тесто

Что происходит внутри теста

После замеса белки муки образуют жёсткую структуру — глютен. Он натягивается и становится упругим, но из-за этого тесто начинает сопротивляться, плохо растягивается и рвётся при раскатке. Отдых даёт этим белкам шанс перестроиться: они становятся гибкими, а сама структура — эластичной и податливой.

Почему важно подождать

Во время отдыха теста влага равномерно проникает внутрь. Частички муки полностью пропитываются, избавляясь от сухости, а тесто — от комков. Одновременно с этим стабилизируются пузырьки воздуха или газа, образующиеся от дрожжей или разрыхлителя. Если отправить тесто в духовку сразу, газы будут расширяться хаотично — и внутри образуются пустоты или "пещеры", а верхняя корочка затвердеет слишком рано и не даст тесту подняться как нужно.

Как сделать правильно

Достаточно всего 15-30 минут, чтобы улучшить текстуру теста и облегчить процесс формирования. Выпечка получится воздушной, с ровным, предсказуемым подъемом и нежной мякишкой. Готовить станет проще, а результат будет напоминать то, что подают в хороших пекарнях.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Кефир сочетается с фруктами, специями и зеленью — универсальный продукт для рациона
Массаж и растяжка помогают расслабить спазмированные мышцы и подтянуть овал лица
Соседова возмутило требование Бузовой предоставить ей воду определённой марки
Полки и настенные крючки вытесняют традиционные вешалки для одежды
Лук, бобовые и крестоцветные: идеальные растения для посадки после картофеля
Эксперты: парктроники, полный привод и LED-фары ценятся при перепродаже
Сложные переговоры о прямых перелетах: Россия и США продолжают консультации
Ростовские порты ждут углубления дна Дона: срочные меры для увеличения грузооборота
Создан имплант для расшифровки внутренней речи человека
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.