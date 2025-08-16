Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йеллоустоун способен выбросить до 2500 км³ магмы при супервзрыве
Рэгдолл, мейн-кун и британская короткошерстная вошли в топ самых дружелюбных кошек
Учениые выяснили: омега-3 улучшает работу мозга у людей от 40 лет
Максим Галкин* переписал свою коллекцию антиквариата на брата
В Белом доме изучали возможность привлечения российских ледоколов к добыче газа
Сахарная подкормка повышает урожай и иммунитет растений — рекомендации агрономов
Грыжи и повреждения дисков могут стать причиной запрета эксплуатации
Эксперты назвали параметры надёжной входной двери для квартиры и дома
В Новосибирске 70-летний озеленитель скончался после укуса шершней

Мелкое сито и горячее масло: приёмы, которые меняют вкус пюре до неузнаваемости

Сливочное масло добавляют в готовое пюре для блеска и мягкости — совет кулинаров
Еда

Кажется, что картофельное пюре — одно из самых простых блюд. Сварил, размял, добавил молока — готово. Но если вы хотя бы раз пробовали настоящее воздушное, шелковистое пюре, вы знаете: между "обычным" и "вау" — целая пропасть.

Рыбные котлеты с картофельным пюре и ягодной подливой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыбные котлеты с картофельным пюре и ягодной подливой

Как добиться идеальной текстуры и вкуса? Всё дело в нюансах.

Начинается с правильной картошки

Всё начинается с выбора сорта. Не любая картошка подойдёт: нужны крахмалистые, которые хорошо развариваются. Например, сорта Ред Скарлетт или Адретта.

Такие клубни при варке раскрываются лучше и дают нужную консистенцию. Если взять "не ту" картошку, можно забыть про пышность.

Секрет не в воде — а в паре и сушке

Картофель варят в небольшом количестве подсоленной воды, пока он не станет мягким, но не разваливается. Переваривать нельзя — получится водянистая масса.

После слива воды обязательно просушите картошку на слабом огне, прямо в кастрюле. Это удалит лишнюю влагу и подготовит её к идеальной текстуре.

Давите правильно — никакого блендера

Главное правило: никакой техники. Блендер или комбайн сделают пюре клейким, как обойный клей. Вместо этого протирайте горячий картофель через мелкое сито или используйте специальную ручную мялку.

Температура молока — критична

Молоко или сливки должны быть горячими. Холодная жидкость сделает пюре серым и плотным. Вливайте молоко порциями, интенсивно размешивая — это придаст блюду воздушность.

Масло — в самом конце

Сливочное масло добавляют в готовое пюре, нарезав на кусочки. Оно буквально обволакивает каждую частичку крахмала, придавая бархатную текстуру и характерный блеск.

Добавьте соль и белый перец по вкусу. А затем — вымешивайте лопаткой, а не ложкой, насыщая массу воздухом.

Результат? Облачное, пушистое пюре, которое тает во рту и кажется блюдом из ресторана с белыми скатертями. Обычная картошка — больше не просто гарнир, а настоящее удовольствие.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Размещение сетевого фильтра у окна может привести к пожару
Правило семи пунктов помогает создать гармоничный образ для повседневного стиля
Венера делает один оборот вокруг оси дольше, чем один виток вокруг Солнца
Ученые: мяуканье — это язык, который кошки используют только для общения с человеком
Учёные назвали точное число шагов в день, которое продлевает жизнь
Регина Тодоренко запустила платный женский клуб со штрафами для нарушителей
Большие самолёты и утренние рейсы помогают избежать сильной турбулентности
Российская нефть находит нового покупателя: Китай увеличивает закупки
Отсутствие очистки ступицы при шиномонтаже повышает риск аварии
Уксус и нашатырный спирт отпугивают слизней и улиток при опрыскивании растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.