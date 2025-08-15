Яйцо в суп, картофель в кастрюлю: странные способы, которые реально работают

Картофель помогает снизить пересол в супе без потери вкуса — мнение кулинаров

Кажется, всё шло по плану — пока вы не попробовали суп перед подачей. Слишком солёно. Первая мысль — долить воды, но это только испортит вкус. Вместо насыщенного бульона вы получите что-то среднее между подкрашенной водой и овощным компотом.

Фото: Freepik is licensed under Free license Крем-суп из кабачков

Картошка — ваш спасатель

Лучше всего работает обычная сырая картофелина, нарезанная крупно. Просто добавьте её в суп и оставьте вариться на самом слабом огне 15-20 минут. За это время клубень впитает часть лишней соли благодаря своему крахмалу.

После варки выньте картофель шумовкой — он больше не пригоден в еду, так как набрал слишком много соли. Но суп уже будет заметно мягче на вкус.

Рис, макароны и яйцо: резервный план

Если солёность всё ещё чувствуется, введите немного несолёного отварного риса или макарон — они тоже помогут уравновесить вкус.

Другой способ — разбить в суп сырое яйцо, взбив его заранее. Вливайте тонкой струйкой при постоянном помешивании. Яичный белок "свяжет" часть соли и придаст супу приятную бархатистую текстуру.

Баланс вкуса — не всегда убрать, иногда достаточно замаскировать

Полностью убрать соль сложно, но иногда достаточно сгладить её восприятие. Для этого подойдут:

ложка сахара

щепотка лимонной кислоты

немного уксуса

Они не "вытянут" соль, но сбалансируют общую вкусовую палитру.

А если нет картошки

Можно использовать морковь, нарезанную крупными кусками. Она тоже вбирает часть соли, хотя и слабее, чем картофель. Тем не менее, это лучше, чем просто разбавлять суп водой.

Не переусердствуйте

Когда добавляете "поглотители соли", не забывайте о главном: не переварите овощи. 10-15 минут на слабом огне будет достаточно.

И обязательно пробуйте суп после каждого шага — возможно, уже через пару минут он станет идеальным.

Чем раньше вы заметите пересол, тем проще его будет исправить. Эти простые методы помогут не только сохранить блюдо, но и удивить гостей насыщенным вкусом — никто и не догадается, что вы спасали ситуацию в последний момент.

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

