Рецепт оладий, после которого вы забудете о скучных завтраках раз и навсегда

Кулинары рекомендуют замешивать тесто для оладий с ананасами на кефире

Оладьи с припёком — это не только уютное воспоминание из детства, но и способ превратить обычный завтрак в маленький праздник. Если раньше припёк чаще делали из лука, отварных яиц или других несладких добавок, то сегодня в моду вошли фрукты — и особенно ананасы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) Оладьи с ананасовым припёком

Главный секрет в том, чтобы тесто было достаточно густым, иначе оно не "схватится" с фруктами. Поэтому лучше оставить пару ложек муки в запасе, чтобы при необходимости скорректировать консистенцию.

Ингредиенты

В рецепте оладий с ананасовым припёком используется девять основных ингредиентов: консервированный ананас (300 г), кефир (250 мл), пшеничная мука (130 г), сахар (50 г), растительное масло (2 ст. л., около 34 г), одно яйцо (60 г), разрыхлитель теста (1 ч. л., примерно 5 г), ванилин (1 г) и сахарная пудра для присыпки. Дополнительно можно использовать мяту, сезонные ягоды и натуральный йогурт для украшения и подачи.

Подготовка ананасов и теста

Для начала откройте банку с консервированными ананасами и полностью слейте сироп. Подготовьте муку, сито, миску для смешивания ингредиентов и сковороду.

Сначала в миске соедините кефир, яйцо, сахар и ванилин, размешайте до полного растворения сахара. Затем добавьте просеянную муку с разрыхлителем и вмешайте ложку растительного масла. Тесто должно напоминать густой йогурт.

Обжарка и припёк

Ананасовые кольца промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Разогрейте сковороду и подрумяньте их по минуте с каждой стороны — масла для этого не требуется.

Сверху на каждое кольцо аккуратно выложите 2-3 ложки теста, распределите по поверхности и жарьте на медленном огне по три минуты с каждой стороны.

Подача

Готовые оладьи можно посыпать сахарной пудрой, украсить мятой и сезонными ягодами. А для особого случая — подать с натуральным йогуртом или даже с шариком мороженого.

Уточнения

Анана́с (лат Anánas) — род травянистых растений семейства Бромелиевые (Bromeliaceae), происходящий из Южной Америки.

