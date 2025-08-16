Ваша подлива больше не будет серой мышкой на тарелке: как превратить её в королеву ужина

Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло

Даже простое блюдо заиграет новыми красками, если подать его с густой и ароматной подливой. Шеф-повара знают несколько проверенных способов добиться идеальной текстуры без комочков — выберите тот, что вам по душе.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

1. Холодная вода

Смешайте крахмал с холодной водой. Так частицы равномерно намокнут и разделятся, а после набухания смесь можно влить к остальным ингредиентам. Этот приём гарантирует гладкий, без комков, результат.

2. Сливочное масло

Перетрите крахмал или муку со сливочным маслом — получится заготовка по типу французского соуса бер-манье. Её удобно добавлять в пасты или подливы как готовый загуститель.

3. Два действия в одном

Обваляйте мясо в муке перед обжаркой или тушением. При добавлении жидкости мука растворится и превратит её в насыщенный соус. Комочки здесь просто не успеют образоваться.

4. Для продвинутых — французский ру

Ру - это мука, обжаренная с жиром. Она лежит в основе знаменитого бешамеля и многих других классических соусов. Придаёт подливе бархатистую консистенцию и насыщенный вкус.

Попробуйте разные техники — и ваши подливы будут ресторанного уровня, даже если готовите дома.

