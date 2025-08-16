Ваша подлива больше не будет серой мышкой на тарелке: как превратить её в королеву ужина

Даже простое блюдо заиграет новыми красками, если подать его с густой и ароматной подливой. Шеф-повара знают несколько проверенных способов добиться идеальной текстуры без комочков — выберите тот, что вам по душе.
Смешайте крахмал с холодной водой. Так частицы равномерно намокнут и разделятся, а после набухания смесь можно влить к остальным ингредиентам. Этот приём гарантирует гладкий, без комков, результат.
Перетрите крахмал или муку со сливочным маслом — получится заготовка по типу французского соуса бер-манье. Её удобно добавлять в пасты или подливы как готовый загуститель.
Обваляйте мясо в муке перед обжаркой или тушением. При добавлении жидкости мука растворится и превратит её в насыщенный соус. Комочки здесь просто не успеют образоваться.
Ру - это мука, обжаренная с жиром. Она лежит в основе знаменитого бешамеля и многих других классических соусов. Придаёт подливе бархатистую консистенцию и насыщенный вкус.
Попробуйте разные техники — и ваши подливы будут ресторанного уровня, даже если готовите дома.
Подли́вка - жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда. Французский кулинарный термин для обозначения подливки — jus: в меню "стейк au jus" означает "стейк с подливкой".
