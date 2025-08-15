Липкий ком вместо пасты: главная ошибка при варке макарон, которую допускают почти все

Макароны не слипаются при варке в просторной кастрюле: совет поваров

Еда

Кажется, что отварить макароны сможет даже школьник. Но стоит достать из кастрюли липкий ком, и становится ясно — здесь есть свои тонкости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Паста с помидорами

Выбираем правильную посуду

Для варки лучше использовать кастрюлю большого объёма с толстыми стенками — так тепло будет распределяться равномерно, а макароны сварятся без лишней клейкости.

Сколько воды нужно

На каждые 100 г сухих макарон берите не меньше 1 литра воды, а ещё лучше — чуть больше. Простор в кастрюле не даст пасте слипнуться.

Когда солить

Соль добавляют до того, как в кастрюлю попадут макароны. На 1 литр воды достаточно 10-12 г соли. Так вкус распределится равномерно.

Процесс варки

Дождитесь, пока вода закипит. Засыпьте макароны, сразу перемешайте. Закройте крышкой и подождите пару секунд, пока вода вновь не закипит. Снимите крышку, перемешайте ещё раз и уменьшите огонь.

Соблюдая эти простые шаги, вы получите макароны, которые будут не комком, а идеальной основой для любого соуса.

