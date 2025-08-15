Этот пикантный французский соус перевернёт ваши представления о мясных блюдах

Рецепт конфитюра из острого перца эспелет

При варке этот жгучий перец немного потеряет свою огненную остроту, но останется пикантным, несмотря на сахар. В итоге получается ароматная и яркая масса, которая легко заменит соус к жареному мясу или маринад для курицы и свинины перед мангалом. А ещё — это идеальная пара для изысканных сыров. Поставьте его в соуснике рядом с сырной тарелкой на фуршете или намажьте на ломтики багета — гости будут в восторге. Из этого количества продуктов получится одна баночка на 300 мл.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Конфитюр из острого перца

Ингредиенты

Для блюда

Болгарский перец — 4 шт. (600 г)

Красный жгучий перец — 3 шт. (270 г)

Тростниковый сахар — 150 г

Лимонный сок — 1,5 ст. л. (27 г)

Вода — 3 ст. л. (54 г)

Для подачи

Багет — по вкусу

Укроп — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка

Помойте перцы. Болгарский очистите от плодоножек и семян, а у чили семечки оставьте — они подарят конфитюру больше жара. Подготовьте блендер и стерильную банку с крышкой.

Шаг 1. Нарежьте оба вида перца произвольными кусочками и переложите в чашу блендера. Совет: работайте с острым перцем в одноразовых перчатках, чтобы избежать ожогов кожи, и не трогайте глаза или губы во время приготовления.

Шаг 2. Измельчите перцы, но не до однородного пюре — пусть останутся небольшие фрагменты.

Шаг 3. В кастрюле соедините воду, лимонный сок и сахар. Поставьте на умеренный огонь и, помешивая, дождитесь полного растворения сахара. Лимонный сок не только оттенит вкус, но и поможет конфитюру храниться дольше.

Шаг 4. Добавьте измельчённые перцы в сироп, дождитесь закипания, убавьте огонь и варите, помешивая, 50 минут.

Шаг 5. Горячую массу переложите в стерильную банку, закрутите крышкой, переверните и укутайте. После остывания уберите в прохладное место.

Подача

Подавайте конфитюр на поджаренном багете, присыпав свежим укропом. Это сочетание и яркое, и неожиданное — настоящий гастрономический сюрприз.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

