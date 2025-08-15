Забудьте про колбасу из магазина — домашняя ветчина обойдётся дешевле и вкуснее

Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью

Вкус домашней ветчины легко подстроить под себя. Хотите понасыщеннее? Используйте разные части курицы, чтобы блюдо получилось сочнее. Предпочитаете диетический вариант? Возьмите только грудку — она нежирная и легкая. Но помните: в этом случае добавьте побольше лука — иначе ветчина может выйти сухой и даже рассыпаться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашняя куриная ветчина с сыром

Ингредиенты

Для ветчины

Курица — 1 шт. (≈1500 г)

Твердый сыр — 300 г

Желатин (порошковый) — 4 ч. л. (20 г)

Свежая зелень — 1 пучок (≈30 г)

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Для подачи

Свежая зелень — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка:

Промойте и обсушите зелень. Подготовьте форму для запекания, фольгу и груз.

Шаг 1.

Снимите мясо с костей, не выбрасывая кожу и жир — они придадут сочность. Если хотите облегченный вариант, возьмите 4–5 куриных грудок, добавив растительное масло и немного лука для мягкости.

Шаг 2.

Крупно нарежьте мясо. Сыр порежьте кубиками 1×1 см. Измельчите зелень. Всё сложите в миску, добавьте желатин, соль и специи. Перемешайте.

Шаг 3.

Застелите форму фольгой крест-накрест с запасом, чтобы можно было полностью закрыть заготовку. Плотно утрамбуйте куриную массу, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 180 °C на 1 час. После выпечки полностью остудите.

Совет: если фольга прилипла, слегка прогрейте заготовку на слабом огне.

Подача: нарежьте ветчину ломтиками, украсьте зеленью и подавайте с хлебом.

Уточнения

Ветчина́ — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка.

