Забудьте про колбасу из магазина — домашняя ветчина обойдётся дешевле и вкуснее

Вкус домашней ветчины легко подстроить под себя. Хотите понасыщеннее? Используйте разные части курицы, чтобы блюдо получилось сочнее. Предпочитаете диетический вариант? Возьмите только грудку — она нежирная и легкая. Но помните: в этом случае добавьте побольше лука — иначе ветчина может выйти сухой и даже рассыпаться.
Свежая зелень — по вкусу
Подготовка:
Промойте и обсушите зелень. Подготовьте форму для запекания, фольгу и груз.
Шаг 1.
Снимите мясо с костей, не выбрасывая кожу и жир — они придадут сочность. Если хотите облегченный вариант, возьмите 4–5 куриных грудок, добавив растительное масло и немного лука для мягкости.
Шаг 2.
Крупно нарежьте мясо. Сыр порежьте кубиками 1×1 см. Измельчите зелень. Всё сложите в миску, добавьте желатин, соль и специи. Перемешайте.
Шаг 3.
Застелите форму фольгой крест-накрест с запасом, чтобы можно было полностью закрыть заготовку. Плотно утрамбуйте куриную массу, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 180 °C на 1 час. После выпечки полностью остудите.
Совет: если фольга прилипла, слегка прогрейте заготовку на слабом огне.
Подача: нарежьте ветчину ломтиками, украсьте зеленью и подавайте с хлебом.
Ветчина́ — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка.
