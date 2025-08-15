Забудьте про колбасу из магазина — домашняя ветчина обойдётся дешевле и вкуснее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Еда

Вкус домашней ветчины легко подстроить под себя. Хотите понасыщеннее? Используйте разные части курицы, чтобы блюдо получилось сочнее. Предпочитаете диетический вариант? Возьмите только грудку — она нежирная и легкая. Но помните: в этом случае добавьте побольше лука — иначе ветчина может выйти сухой и даже рассыпаться.

Домашняя куриная ветчина с сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя куриная ветчина с сыром

Ингредиенты

Для ветчины

  • Курица — 1 шт. (≈1500 г)
  • Твердый сыр — 300 г
  • Желатин (порошковый) — 4 ч. л. (20 г)
  • Свежая зелень — 1 пучок (≈30 г)
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Для подачи

  • Свежая зелень — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка:
Промойте и обсушите зелень. Подготовьте форму для запекания, фольгу и груз.

Шаг 1.
Снимите мясо с костей, не выбрасывая кожу и жир — они придадут сочность. Если хотите облегченный вариант, возьмите 4–5 куриных грудок, добавив растительное масло и немного лука для мягкости.

Шаг 2.
Крупно нарежьте мясо. Сыр порежьте кубиками 1×1 см. Измельчите зелень. Всё сложите в миску, добавьте желатин, соль и специи. Перемешайте.

Шаг 3.
Застелите форму фольгой крест-накрест с запасом, чтобы можно было полностью закрыть заготовку. Плотно утрамбуйте куриную массу, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 180 °C на 1 час. После выпечки полностью остудите.
Совет: если фольга прилипла, слегка прогрейте заготовку на слабом огне.

Подача: нарежьте ветчину ломтиками, украсьте зеленью и подавайте с хлебом.

Уточнения

Ветчина́ — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
