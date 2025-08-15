Киви под скидкой: почему стоит дважды подумать перед покупкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

В супермаркетах мы часто видим яркие вывески с предложениями скидок на киви. Этот фрукт привлекает внимание благодаря высокому содержанию витамина С, который даже превосходит его уровень в апельсинах. Однако за привлекательной ценой может скрываться не столь очевидная истина: киви, купленный со скидкой, может не обладать всеми полезными свойствами, которые мы ожидаем.

Киви
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киви

Что происходит с киви при неправильном хранении?

Итальянские потребители часто выбирают киви из-за его высокого содержания витамина С. Однако если фрукты хранятся в холодильнике слишком долго или собираются незрелыми для продления срока годности, их питательные свойства значительно ухудшаются.

Научные исследования показывают, что витамин С особенно чувствителен к условиям хранения. В свежем киви содержание этого витамина может достигать 85-90 мг на 100 граммов мякоти. Однако после нескольких недель хранения его уровень может снизиться на 30-50%, делая киви менее ценным с точки зрения питательных веществ, сообщает festivalvillabasilica.it.

Как определить качество киви?

Не всегда легко понять, что киви потерял свои питательные свойства. Однако есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

  • Текстура мякоти: если плод слишком мягкий и легко прогибается под пальцами, это может указывать на разрушение клеток и потерю микроэлементов.
  • Внешний вид кожуры: тусклая поверхность с тёмными пятнами или легко отслаивающимся ворсом свидетельствует о том, что фрукт не свежий. Такие киви могут быть съедобными, но их питательная ценность значительно ниже.

Больше, чем витамин С: другие питательные вещества

Снижение качества киви касается не только витамина С. Многие другие важные компоненты также теряют свою ценность при неправильном хранении:

  • Антиоксиданты: полифенолы и флавоноиды разрушаются, что снижает антиоксидантную способность плода.
  • Пищеварительные ферменты: актинидин, который помогает переваривать белки, со временем теряет свою активность.
  • Клетчатка: структура пектинов изменяется, что влияет на их положительное воздействие на кишечник.
  • Минералы: калий и магний становятся менее усваиваемыми организмом.

Почему ранний урожай — это плохо?

Для того чтобы киви легче транспортировать и хранить, его часто собирают недозрелым. Это позволяет сохранить товар в хорошем состоянии на протяжении длительного времени. Однако такой подход негативно сказывается на качестве фрукта.

Киви, собранный слишком рано, никогда не достигнет полной зрелости. Концентрация сахаров в нём снижается, органические кислоты остаются несбалансированными, а синтез витаминов и антиоксидантов прекращается. В результате, хотя плод может казаться спелым на ощупь, он содержит лишь малую часть полезных веществ, которые можно найти в киви, созревшем на дереве.

Как выбрать самый полезный киви?

Чтобы получить максимальную пользу от киви, следует отдавать предпочтение качеству, а не цене. Более дорогой, но свежий фрукт содержит значительно больше питательных веществ, чем тот, который предлагают со скидкой.

При выборе киви обращайте внимание на следующие признаки:

  1. Целая и неповреждённая кожица.
  2. Однородный цвет.
  3. Лёгкая мягкость при нажатии, но без размягчения.
  4. Тонкий, но ощутимый аромат.

Лучшее время для покупки

Избегайте покупки киви со скидкой во время сезонных смен, когда магазины распродают остатки. Лучше всего приобретать этот фрукт в период естественного сбора урожая, когда его качество и питательная ценность находятся на пике.

Таким образом, потратив немного больше денег на свежий киви, вы обеспечите своему организму все необходимые питательные вещества. Здоровье заслуживает того, чтобы уделять ему немного больше внимания при совершении повседневных покупок.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
