Секрет бабушки из Челье: бискотти с вишнями, тающие во рту — простой рецепт вековой истории

Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Бискотти ди Челье — это традиционная выпечка из города Челье-Мессапика в провинции Бриндизи, Апулия. По форме они напоминают рулетики из инжира, но отличаются деревенской текстурой и неправильными краями. В народе их называют "u' piscquett'l".

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миндальное печенье

Приготовление этих бисквитов похоже на создание мягких амаретти, пастичини ди м'андорле или риччарелли. Для теста смешивают молотый миндаль, сахар и яйца, затем формируют из него рулет с начинкой из густого джема или вишни в сиропе. Важно, чтобы джем был достаточно густым, чтобы не растекаться при выпечке.

После приготовления бисквиты остаются мягкими, поэтому их нужно оставить на решётке, чтобы они немного подсохли. Они напоминают маленькие пирожные или пироги из "Бейквелла", и оба варианта невероятно вкусные, пишет The Guardian.

Ингредиенты

150 г бланшированного миндаля или миндальной муки;

150 г поджаренного миндаля (очищенного или неочищенного);

100 г мелкого сахара;

1 ст. л. мёда;

1 яйцо;

цедра 1 небольшого лимона;

100 г густого джема (вишнёвого или другого) или хорошо процеженных вишен в сиропе.

Приготовление

Измельчите очищенный и поджаренный миндаль в кухонном комбайне до состояния муки. Переложите миндальную муку в большую миску, добавьте сахар, мёд, яйцо и цедру лимона. Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы получилось плотное тесто. Раскатайте тесто на пергаментной бумаге в прямоугольник размером примерно 40 см в длину, 12 см в ширину и 1,5 см в толщину. Равномерно распределите джем или вишню по центру теста. Сверните тесто в рулет, защипнув края, чтобы начинка не вытекла. Разрежьте рулет на ломтики толщиной 2-3 см. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 170 °C (340 °F) духовке 15-20 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Биско́тти (итал. Biscotti) — популярное итальянское кондитерское изделие, представляющее собой сухое печенье с характерной длиной и изогнутой формой.

