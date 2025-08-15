Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Целебный источник в Сербии помогает при ревматизме и проблемах со зрением
Как защитить автомобиль и питомца: лучшие автоаксессуары для собак
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу

Секрет бабушки из Челье: бискотти с вишнями, тающие во рту — простой рецепт вековой истории

Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии
2:18
Еда

Бискотти ди Челье — это традиционная выпечка из города Челье-Мессапика в провинции Бриндизи, Апулия. По форме они напоминают рулетики из инжира, но отличаются деревенской текстурой и неправильными краями. В народе их называют "u' piscquett'l".

Миндальное печенье
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миндальное печенье

Приготовление этих бисквитов похоже на создание мягких амаретти, пастичини ди м'андорле или риччарелли. Для теста смешивают молотый миндаль, сахар и яйца, затем формируют из него рулет с начинкой из густого джема или вишни в сиропе. Важно, чтобы джем был достаточно густым, чтобы не растекаться при выпечке.

После приготовления бисквиты остаются мягкими, поэтому их нужно оставить на решётке, чтобы они немного подсохли. Они напоминают маленькие пирожные или пироги из "Бейквелла", и оба варианта невероятно вкусные, пишет The Guardian.

Ингредиенты

  • 150 г бланшированного миндаля или миндальной муки;
  • 150 г поджаренного миндаля (очищенного или неочищенного);
  • 100 г мелкого сахара;
  • 1 ст. л. мёда;
  • 1 яйцо;
  • цедра 1 небольшого лимона;
  • 100 г густого джема (вишнёвого или другого) или хорошо процеженных вишен в сиропе.

Приготовление

  1. Измельчите очищенный и поджаренный миндаль в кухонном комбайне до состояния муки.
  2. Переложите миндальную муку в большую миску, добавьте сахар, мёд, яйцо и цедру лимона.
  3. Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы получилось плотное тесто.
  4. Раскатайте тесто на пергаментной бумаге в прямоугольник размером примерно 40 см в длину, 12 см в ширину и 1,5 см в толщину.
  5. Равномерно распределите джем или вишню по центру теста.
  6. Сверните тесто в рулет, защипнув края, чтобы начинка не вытекла.
  7. Разрежьте рулет на ломтики толщиной 2-3 см.
  8. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  9. Выпекайте в разогретой до 170 °C (340 °F) духовке 15-20 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Биско́тти (итал. Biscotti) — популярное итальянское кондитерское изделие, представляющее собой сухое печенье с характерной длиной и изогнутой формой. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана
Происшествия
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Аудио 
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Домашние животные
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера
Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье
Александр Олешко заявил, что начинал карьеру в подтанцовке Булановой
Планировки маленькой кухни: рекомендации дизайнеров по оптимальному пространству
Луис Диас вернулся в мюнхенскую Баварию и поразил своей скоростью
Бондарь: при заливе квартиры нужно обесточить розетки и вызвать аварийную службу
Комфортные кресла и климат-контроль могут снижать внимание водителя на трассе
Annals of Botany: в Юте нашли окаменелость неизвестного цветкового растения
Итальянское лакомство: готовим бискотти ди Челье дома — пошаговый рецепт хозяек Апулии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.