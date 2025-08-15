Секрет бабушки из Челье: бискотти с вишнями, тающие во рту — простой рецепт вековой истории

Бискотти ди Челье — это традиционная выпечка из города Челье-Мессапика в провинции Бриндизи, Апулия. По форме они напоминают рулетики из инжира, но отличаются деревенской текстурой и неправильными краями. В народе их называют "u' piscquett'l".
Приготовление этих бисквитов похоже на создание мягких амаретти, пастичини ди м'андорле или риччарелли. Для теста смешивают молотый миндаль, сахар и яйца, затем формируют из него рулет с начинкой из густого джема или вишни в сиропе. Важно, чтобы джем был достаточно густым, чтобы не растекаться при выпечке.
После приготовления бисквиты остаются мягкими, поэтому их нужно оставить на решётке, чтобы они немного подсохли. Они напоминают маленькие пирожные или пироги из "Бейквелла", и оба варианта невероятно вкусные, пишет The Guardian.
Биско́тти (итал. Biscotti) — популярное итальянское кондитерское изделие, представляющее собой сухое печенье с характерной длиной и изогнутой формой.
