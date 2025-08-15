Заготовка, без которой зимой не обойтись: томатная паста из свежих помидоров

Томатная паста — универсальный продукт, который пригодится и в супах, и в соусах, и в рагу. В магазине нередко попадается вариант с консервантами, загустителями и невнятным вкусом. Дома же можно приготовить натуральную пасту, выбрав сорт помидоров по вкусу и уварив её до нужной густоты.
Контроль качества. Выбираете только спелые и ароматные помидоры.
Индивидуальная консистенция. Можно сделать пасту густой или чуть мягче, под свой вкус.
Без химии. Никакой соли, сахара или уксуса — только помидоры и капля масла для консервации.
Помидоры (лучше "Сливка", "Бычье сердце" или "Алсу") — 3 кг
Рафинированное растительное масло — по вкусу
1. Подготовка помидоров
Выберите максимально спелые плоды. Если есть зелёные участки у плодоножки — дайте дозреть, положив рядом бананы. Вымойте, обсушите, удалите плодоножки и твёрдую сердцевину. Нарежьте крупными кусками.
2. Первая варка
Переложите помидоры в толстостенную кастрюлю, доведите до кипения без крышки, помешивая, чтобы не пригорели. Варите на небольшом огне 30 минут до мягкости.
3. Измельчение и протирание
Сразу пробейте массу блендером до однородности. Остудите и протрите через сито или пропустите через мельницу для пюре, удаляя семена и кожицу.
4. Отделение лишней жидкости
Выложите массу в дуршлаг с марлей (сложенной в 4-6 слоёв) и оставьте в прохладе на 12-24 часа. За это время лишний сок стечёт, а мякоть станет густой. Сок можно сохранить для напитков или супов.
5. Финальное уваривание
Переложите густую массу в сотейник, прогрейте на среднем огне 5-7 минут, помешивая, чтобы не пригорела и не брызгалась.
6. Консервация
Стерилизуйте маленькие баночки (100 мл) и крышки. Нагрейте растительное масло до 70 °C. Разложите пасту по банкам, сверху налейте по 1 ст. л. масла, закройте крышками, переверните и укутайте на сутки.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.
