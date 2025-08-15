Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ
Нутрициолог Попкова назвала 3 секрета идеального ужина для крепкого сна

Заготовка, без которой зимой не обойтись: томатная паста из свежих помидоров

Для заготовки томатной пасты используют мясистые сорта помидоров
2:30
Еда

Томатная паста — универсальный продукт, который пригодится и в супах, и в соусах, и в рагу. В магазине нередко попадается вариант с консервантами, загустителями и невнятным вкусом. Дома же можно приготовить натуральную пасту, выбрав сорт помидоров по вкусу и уварив её до нужной густоты.

томатная паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста

Почему стоит готовить пасту самостоятельно

  • Контроль качества. Выбираете только спелые и ароматные помидоры.

  • Индивидуальная консистенция. Можно сделать пасту густой или чуть мягче, под свой вкус.

  • Без химии. Никакой соли, сахара или уксуса — только помидоры и капля масла для консервации.

Ингредиенты на 10 порций

  • Помидоры (лучше "Сливка", "Бычье сердце" или "Алсу") — 3 кг

  • Рафинированное растительное масло — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовка помидоров

Выберите максимально спелые плоды. Если есть зелёные участки у плодоножки — дайте дозреть, положив рядом бананы. Вымойте, обсушите, удалите плодоножки и твёрдую сердцевину. Нарежьте крупными кусками.

2. Первая варка

Переложите помидоры в толстостенную кастрюлю, доведите до кипения без крышки, помешивая, чтобы не пригорели. Варите на небольшом огне 30 минут до мягкости.

3. Измельчение и протирание

Сразу пробейте массу блендером до однородности. Остудите и протрите через сито или пропустите через мельницу для пюре, удаляя семена и кожицу.

4. Отделение лишней жидкости

Выложите массу в дуршлаг с марлей (сложенной в 4-6 слоёв) и оставьте в прохладе на 12-24 часа. За это время лишний сок стечёт, а мякоть станет густой. Сок можно сохранить для напитков или супов.

5. Финальное уваривание

Переложите густую массу в сотейник, прогрейте на среднем огне 5-7 минут, помешивая, чтобы не пригорела и не брызгалась.

6. Консервация

Стерилизуйте маленькие баночки (100 мл) и крышки. Нагрейте растительное масло до 70 °C. Разложите пасту по банкам, сверху налейте по 1 ст. л. масла, закройте крышками, переверните и укутайте на сутки.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Эксперты: если кошка кладет лапу на лицо во время игры, она просит остановиться
Новый вид австралопитека? В Эфиопии найдены зубы возрастом 2,65 млн лет
Фильтры кондиционера нужно регулярно очищать для корректной работы
Юлия Высоцкая рассказала, почему выбрала карьеру актрисы одного режиссёра
Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса
Перекупщик: тест-драйв и сервисная диагностика обязательны перед покупкой авто
Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца
Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Экс-футболист Деменко оценил конкуренцию Сафонова с Шевалье в ПСЖ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.