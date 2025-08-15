Заготовка, без которой зимой не обойтись: томатная паста из свежих помидоров

Для заготовки томатной пасты используют мясистые сорта помидоров

Томатная паста — универсальный продукт, который пригодится и в супах, и в соусах, и в рагу. В магазине нередко попадается вариант с консервантами, загустителями и невнятным вкусом. Дома же можно приготовить натуральную пасту, выбрав сорт помидоров по вкусу и уварив её до нужной густоты.

Почему стоит готовить пасту самостоятельно

Контроль качества. Выбираете только спелые и ароматные помидоры.

Индивидуальная консистенция. Можно сделать пасту густой или чуть мягче, под свой вкус.

Без химии. Никакой соли, сахара или уксуса — только помидоры и капля масла для консервации.

Ингредиенты на 10 порций

Помидоры (лучше "Сливка", "Бычье сердце" или "Алсу") — 3 кг

Рафинированное растительное масло — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовка помидоров

Выберите максимально спелые плоды. Если есть зелёные участки у плодоножки — дайте дозреть, положив рядом бананы. Вымойте, обсушите, удалите плодоножки и твёрдую сердцевину. Нарежьте крупными кусками.

2. Первая варка

Переложите помидоры в толстостенную кастрюлю, доведите до кипения без крышки, помешивая, чтобы не пригорели. Варите на небольшом огне 30 минут до мягкости.

3. Измельчение и протирание

Сразу пробейте массу блендером до однородности. Остудите и протрите через сито или пропустите через мельницу для пюре, удаляя семена и кожицу.

4. Отделение лишней жидкости

Выложите массу в дуршлаг с марлей (сложенной в 4-6 слоёв) и оставьте в прохладе на 12-24 часа. За это время лишний сок стечёт, а мякоть станет густой. Сок можно сохранить для напитков или супов.

5. Финальное уваривание

Переложите густую массу в сотейник, прогрейте на среднем огне 5-7 минут, помешивая, чтобы не пригорела и не брызгалась.

6. Консервация

Стерилизуйте маленькие баночки (100 мл) и крышки. Нагрейте растительное масло до 70 °C. Разложите пасту по банкам, сверху налейте по 1 ст. л. масла, закройте крышками, переверните и укутайте на сутки.

Уточнения

