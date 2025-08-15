Кабачковая магия: варенье, которое пахнет фруктовым садом

Предложите своим гостям ложечку этого варенья и спросите, из чего оно сделано. Почти наверняка большинство решит, что в составе дыня или апельсин. И мало кто догадается, что основой стали обычные цукини или кабачки. Их нейтральный вкус позволяет полностью впитывать ароматы фруктов, создавая удивительную иллюзию.
Такое варенье — спасение для дачников, у которых кабачков в урожайный год много, а яблок мало. Соединив их в одной кастрюле с цитрусами и мятой, вы получите ароматную заготовку, которая украсит зимний стол и удивит всех дегустаторов.
Цукини — 1 кг
Сахар-песок — 800 г
Яблоки — 700 г
Вода — 150 мл
Лимон — 1 шт.
Апельсин — 1 шт.
Мята свежая — 70 г
1. Подготовка овощей и фруктов
Стерилизуйте банки и крышки. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками по 1,5 см. Цукини или кабачки подготовьте так же, удалив крупные семена и мягкую сердцевину.
2. Цитрусовая основа
Снимите цедру с лимона и апельсина, выжмите сок. В кастрюле с толстым дном соедините яблоки, цукини, сок, цедру и воду.
3. Первая варка
Доведите до кипения, снимите пену. Варите на небольшом огне 15 минут. Снимите с плиты, остудите полностью, затем повторите нагрев и варку ещё 15 минут.
4. Завершающий штрих
Свяжите мяту пучком и опустите в варенье за 10 минут до конца приготовления. После варки мяту удалите, а готовое варенье разлейте по банкам, закатайте, переверните и оставьте до полного остывания.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.