Кабачковая магия: варенье, которое пахнет фруктовым садом

Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой

Еда

Предложите своим гостям ложечку этого варенья и спросите, из чего оно сделано. Почти наверняка большинство решит, что в составе дыня или апельсин. И мало кто догадается, что основой стали обычные цукини или кабачки. Их нейтральный вкус позволяет полностью впитывать ароматы фруктов, создавая удивительную иллюзию.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info варенье из кабачков

Такое варенье — спасение для дачников, у которых кабачков в урожайный год много, а яблок мало. Соединив их в одной кастрюле с цитрусами и мятой, вы получите ароматную заготовку, которая украсит зимний стол и удивит всех дегустаторов.

Ингредиенты на 10 порций

Цукини — 1 кг

Сахар-песок — 800 г

Яблоки — 700 г

Вода — 150 мл

Лимон — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Мята свежая — 70 г

Приготовление

1. Подготовка овощей и фруктов

Стерилизуйте банки и крышки. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками по 1,5 см. Цукини или кабачки подготовьте так же, удалив крупные семена и мягкую сердцевину.

2. Цитрусовая основа

Снимите цедру с лимона и апельсина, выжмите сок. В кастрюле с толстым дном соедините яблоки, цукини, сок, цедру и воду.

3. Первая варка

Доведите до кипения, снимите пену. Варите на небольшом огне 15 минут. Снимите с плиты, остудите полностью, затем повторите нагрев и варку ещё 15 минут.

4. Завершающий штрих

Свяжите мяту пучком и опустите в варенье за 10 минут до конца приготовления. После варки мяту удалите, а готовое варенье разлейте по банкам, закатайте, переверните и оставьте до полного остывания.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

