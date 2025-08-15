Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Век живи, век учись: опытные мясники перестали жарить мясо на масле — повышаем качество блюда
Команда собак-спасателей работает на пляже Лас-Линдес в Испании
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика

Секрет здорового завтрака: забудьте про традиционное сливочное масло, попробуйте это

Вместо масла на хлеб: добавьте семена льна в завтрак — уровень сахара будет под контролем
2:20
Еда

Завтрак — ключевой момент дня, часто связанный с употреблением продуктов, влияющих на уровень сахара в крови. Вместо традиционного сливочного масла для намазывания на хлеб, можно использовать семена льна, чтобы начать день более сбалансированно и питательно.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Вред сладкого завтрака

Западные завтраки часто богаты сахарами, как добавленными, так и природными, содержащимися в хлебе и хлопьях. Эти сахара вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для людей с диабетом или следящих за уровнем сахара.

Хлеб, особенно при употреблении с джемом или маслом, может значительно повысить уровень сахара в крови после ночного голодания, так как он содержит много углеводов.

Сила семян льна

Семена льна — отличное решение для поддержания здорового уровня сахара. Они содержат мало углеводов и много растворимой клетчатки, что помогает снизить гликемический индекс пищи.

Исследования подтверждают, что семена льна улучшают контроль за уровнем сахара в крови, замедляя всасывание глюкозы в кровь благодаря способности образовывать гель при контакте с водой, пишет sasu-manso.fr.

Добавление семян льна в завтрак

Семена льна можно использовать не только для тостов. Их можно добавлять в различные блюда:

  • Измельчённые семена льна в кофе, смузи или йогурте обогатят рацион клетчаткой и улучшат текстуру продуктов.
  • Для тех, кто любит выпечку, молотые семена льна, смешанные с водой, могут заменить яйца в рецептах, делая выпечку более здоровой.

Подтверждённая польза

Метаанализ показал, что употребление семян льна значительно снижает уровень гликированного гемоглобина, что свидетельствует об улучшении контроля уровня сахара в крови в долгосрочной перспективе.

Замена масла на семена льна не только стабилизирует уровень сахара, но и станет источником белка и клетчатки, улучшая общее состояние здоровья без ущерба для вкусовых качеств.

Семена льна — это не просто альтернатива маслу, а утренний суперпродукт, который стоит включить в рацион из-за множества полезных свойств.

Уточнения

Лён обыкнове́нный или лён посевно́й (лат. Línum usitatíssimum) — однолетнее травянистое растение, вид растений рода Лён (Linum) семейства Льновые (Linaceae).

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика
Учёные создали веганский сыр: что это значит для рынка растительных продуктов
Выгорание чаще встречается у людей, работающих с людьми — эксперт
Врачи предупредили о вреде жестких диет для психики и пищеварения
Юрист Георгиева назвала распространённые схемы мошенничества при покупке жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.