Этот скромный салат затмил суперфуды: врачи в шоке от его способностей — раскройте секрет для здоровья!

2:38
Еда

Здоровье — важный аспект жизни многих людей, но кресс-салат, который активно изучается учёными, почему-то остаётся в тени. Этот овощ, богатый питательными веществами, всё ещё не пользуется широкой популярностью у потребителей.

Кресс-салат
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кресс-салат

Согласно исследованиям Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси, кресс-салат занимает первое место в списке самых полезных овощей. Однако его потребление значительно ниже, чем можно было бы ожидать, что вызывает вопросы о его месте в рационе.

Это подчёркивает важность понимания причин, по которым кресс-салат, обладающий выдающимися питательными свойствами, не становится частью повседневного меню многих людей. Существует явное несоответствие между рекомендациями и фактической практикой потребления, отмечает capitalist.com.br.

Кресс-салат и его питательные свойства

Кресс-салат, научно известный как Nasturtium officinale, привлёк внимание исследователей из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), возглавив рейтинг самых питательных фруктов и овощей.

Он превосходит даже шпинат и мангольд, являясь богатым источником витаминов К, С и А — ключевых элементов для поддержания здоровья костей, иммунной системы и зрения.

По сравнению с другими овощами, такими как салат-латук, кресс-салат содержит больше витамина А и калия, а также витамина С, чем апельсины.

Полезные свойства кресс-салата

Помимо витаминов, кресс-салат богат антиоксидантами, такими как бета-каротин и лютеин, которые защищают клетки от повреждений, предотвращают воспаление и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Эти соединения также играют важную роль в замедлении старения.

Однако, несмотря на свою пользу, кресс-салат сталкивается с трудностями из-за своего горьковатого вкуса и недостаточной популярности в современных рецептах. Многие считают его устаревшим и не включают в своё меню.

Как включить кресс-салат в рацион

  • Салаты: используйте его как основу или дополнение;
  • Зелёные смузи: добавляйте к фруктам и молоку;
  • Супы: вводите в конце приготовления;
  • Сэндвичи: заменяйте им обычный салат.

Пришло время вернуть кресс-салат на наш стол. С таким разнообразием способов его использования этот овощ заслуживает того, чтобы стать частью ежедневного рациона и приносить максимальную пользу для здоровья.

Уточнения

Клопо́вник посевно́й, или Кресс-сала́т (лат. Lepidium sativum) — съедобное однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae).

