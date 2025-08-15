Хватит выбрасывать черствый хлеб - лучше приготовьте завтрак, за который вас будут благодарить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Французский тост готовят из черствого хлеба, молока и яиц
2:24
Еда

Черствый батон или буханка часто оказываются на кухонной полке без дела, вызывая сожаление о напрасно потраченных продуктах. Но отправлять их в мусор совсем не обязательно — существует проверенный способ превратить даже подсохший хлеб в изысканное и сытное блюдо.

Ломтики хлеба
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ломтики хлеба

Секрет французского тоста

Знаменитый французский тост, или "потерянный хлеб", изначально был придуман именно для спасения несвежей выпечки. Его секрет — в быстрой пропитке ломтей хлеба яично-молочной смесью, которая возвращает мякишу мягкость и нежность, а при обжарке создаёт хрустящую корочку.

Что понадобится

  • 200 мл молока

  • 2 яйца

  • 1 ст. л. сахара

  • щепотка соли

  • сливочное или растительное масло для жарки

  • черствый хлеб, нарезанный ломтями толщиной около 1 см

Пошаговый процесс

  1. Подготовка смеси. В глубокой миске взбейте молоко с яйцами, сахаром и солью до однородности.

  2. Подготовка хлеба. Нарежьте батон ломтями средней толщины — слишком тонкие размокнут, а толстые не успеют пропитаться.

  3. Пропитка. Полностью погрузите ломти в смесь на несколько секунд с каждой стороны. Не передерживайте, чтобы хлеб не стал кашеобразным.

  4. Обжарка. Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите масло до лёгкого шипения.

  5. Приготовление. Обжаривайте ломти по 1-2 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.

  6. Подача. Горячие тосты подавайте сразу, посыпав сахарной пудрой или корицей, либо полив мёдом, кленовым сиропом или вареньем.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса в смесь можно добавить ванильный сахар или немного ликёра.

  • Если хотите сделать вариант без сахара, используйте специи — чёрный перец, паприку, сухие травы — и подавайте тосты с сыром или ветчиной.

  • Французский тост отлично сочетается с ягодами и фруктами, что делает его ещё более эффектным на завтрак.

Такое блюдо не только экономично, но и превращает простой утренний приём пищи в маленький гастрономический праздник. А главное — вы больше никогда не будете выбрасывать черствый хлеб.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
