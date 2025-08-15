Хватит выбрасывать черствый хлеб - лучше приготовьте завтрак, за который вас будут благодарить

Черствый батон или буханка часто оказываются на кухонной полке без дела, вызывая сожаление о напрасно потраченных продуктах. Но отправлять их в мусор совсем не обязательно — существует проверенный способ превратить даже подсохший хлеб в изысканное и сытное блюдо.
Знаменитый французский тост, или "потерянный хлеб", изначально был придуман именно для спасения несвежей выпечки. Его секрет — в быстрой пропитке ломтей хлеба яично-молочной смесью, которая возвращает мякишу мягкость и нежность, а при обжарке создаёт хрустящую корочку.
200 мл молока
2 яйца
1 ст. л. сахара
щепотка соли
сливочное или растительное масло для жарки
черствый хлеб, нарезанный ломтями толщиной около 1 см
Подготовка смеси. В глубокой миске взбейте молоко с яйцами, сахаром и солью до однородности.
Подготовка хлеба. Нарежьте батон ломтями средней толщины — слишком тонкие размокнут, а толстые не успеют пропитаться.
Пропитка. Полностью погрузите ломти в смесь на несколько секунд с каждой стороны. Не передерживайте, чтобы хлеб не стал кашеобразным.
Обжарка. Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите масло до лёгкого шипения.
Приготовление. Обжаривайте ломти по 1-2 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки.
Подача. Горячие тосты подавайте сразу, посыпав сахарной пудрой или корицей, либо полив мёдом, кленовым сиропом или вареньем.
Для более насыщенного вкуса в смесь можно добавить ванильный сахар или немного ликёра.
Если хотите сделать вариант без сахара, используйте специи — чёрный перец, паприку, сухие травы — и подавайте тосты с сыром или ветчиной.
Французский тост отлично сочетается с ягодами и фруктами, что делает его ещё более эффектным на завтрак.
Такое блюдо не только экономично, но и превращает простой утренний приём пищи в маленький гастрономический праздник. А главное — вы больше никогда не будете выбрасывать черствый хлеб.
