Яблочный сидр дома: напиток с историей, который можно сделать на кухне

Домашний яблочный сидр готовят из кислых сортов и бродят 20–25 дней

Яблочный сидр — это не просто напиток, а целая традиция, уходящая корнями в европейское Средневековье. Сегодня его можно сделать и в домашних условиях — без дорогостоящего оборудования, но с полным контролем над вкусом и ароматом.

Фото: Pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный уксус и лимонная вода

Немного истории и сути процесса

Сидр получают в результате брожения яблочного сока, когда природные сахара превращаются в алкоголь. Первые упоминания о подобных напитках встречаются ещё у древних греков и римлян, а настоящей школой сидроделия стали Англия и Франция XII века.

Крепость классического сидра обычно от 3,5 до 7%, но встречаются и более крепкие версии, особенно если напиток смешивают с кальвадосом.

Выбор яблок

Для сидра нужны не просто сладкие, а технические сорта — терпкие, кислые, с танинами:

"Антоновка" (главный фаворит в России)

дикорастущие яблоки ("кислица")

"Симиренко", "Пепин шафранный", "Мельба"

Лучше всего использовать смесь разных вкусовых профилей: сладких, кислых и терпких. Яблоки должны быть полностью зрелыми, чтобы отдача сока достигала 50% от массы.

Подготовка сырья

Тщательно промойте плоды, особенно собранные с земли. Кожуру снимать нельзя — на ней есть дикие дрожжи. Измельчите яблоки (измельчитель, пресс или соковыжималка).

Брожение: дикие или культурные дрожжи

Дикие дрожжи — более сложный, но непредсказуемый вкус.

Промышленные дрожжи (винные, шампанские, сидровые) — стабильный результат.

Оптимальная температура — 18-22 °C. Активное брожение длится 2-3 недели.

Выдержка и осветление

После окончания брожения напиток аккуратно сливают с осадка через шланг. Можно дать ему "отдохнуть" месяц в прохладе. Для экспериментов сидр выдерживают в дубовых бочках 3-12 месяцев.

Карбонизация (игристость)

Естественная: добавление сахара/сиропа в бутылку для вторичного брожения.

Принудительная: насыщение CO₂ через баллон или сифон.

Упрощённый рецепт домашнего сидра

На 5-литровую ёмкость:

яблочный сок — 4 л

сахар — 1 кг

Отжать сок, процедить через марлю. Вылить в бутыль, добавить сахар (часть сока предварительно смешать с ним). Натянуть резиновую перчатку с двумя проколотыми пальцами (гидрозатвор). Брожение при комнатной температуре 20-25 дней. Слить с осадка, процедить, разлить в бутылки и плотно закрыть.

Подача и сочетания

Сидр подают при 8-12 °C в тюльпанообразных или винных бокалах. Идеален с сырами, мясом птицы, свининой, выпечкой и фруктовыми десертами.

Уточнения

Сидр (фр. cidre, устаревшее и в просторечье — буза) — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока с помощью добавления культивированных дрожжей или натуральным способом.

