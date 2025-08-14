Яблочный сидр дома: напиток с историей, который можно сделать на кухне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домашний яблочный сидр готовят из кислых сортов и бродят 20–25 дней
3:03
Еда

Яблочный сидр — это не просто напиток, а целая традиция, уходящая корнями в европейское Средневековье. Сегодня его можно сделать и в домашних условиях — без дорогостоящего оборудования, но с полным контролем над вкусом и ароматом.

Яблочный уксус и лимонная вода
Фото: Pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный уксус и лимонная вода

Немного истории и сути процесса

Сидр получают в результате брожения яблочного сока, когда природные сахара превращаются в алкоголь. Первые упоминания о подобных напитках встречаются ещё у древних греков и римлян, а настоящей школой сидроделия стали Англия и Франция XII века.

Крепость классического сидра обычно от 3,5 до 7%, но встречаются и более крепкие версии, особенно если напиток смешивают с кальвадосом.

Выбор яблок

Для сидра нужны не просто сладкие, а технические сорта — терпкие, кислые, с танинами:

  • "Антоновка" (главный фаворит в России)

  • дикорастущие яблоки ("кислица")

  • "Симиренко", "Пепин шафранный", "Мельба"

Лучше всего использовать смесь разных вкусовых профилей: сладких, кислых и терпких. Яблоки должны быть полностью зрелыми, чтобы отдача сока достигала 50% от массы.

Подготовка сырья

  1. Тщательно промойте плоды, особенно собранные с земли.

  2. Кожуру снимать нельзя — на ней есть дикие дрожжи.

  3. Измельчите яблоки (измельчитель, пресс или соковыжималка).

Брожение: дикие или культурные дрожжи

  • Дикие дрожжи — более сложный, но непредсказуемый вкус.

  • Промышленные дрожжи (винные, шампанские, сидровые) — стабильный результат.

Оптимальная температура — 18-22 °C. Активное брожение длится 2-3 недели.

Выдержка и осветление

После окончания брожения напиток аккуратно сливают с осадка через шланг. Можно дать ему "отдохнуть" месяц в прохладе. Для экспериментов сидр выдерживают в дубовых бочках 3-12 месяцев.

Карбонизация (игристость)

  • Естественная: добавление сахара/сиропа в бутылку для вторичного брожения.

  • Принудительная: насыщение CO₂ через баллон или сифон.

Упрощённый рецепт домашнего сидра

На 5-литровую ёмкость:

  • яблочный сок — 4 л

  • сахар — 1 кг

  1. Отжать сок, процедить через марлю.

  2. Вылить в бутыль, добавить сахар (часть сока предварительно смешать с ним).

  3. Натянуть резиновую перчатку с двумя проколотыми пальцами (гидрозатвор).

  4. Брожение при комнатной температуре 20-25 дней.

  5. Слить с осадка, процедить, разлить в бутылки и плотно закрыть.

Подача и сочетания

Сидр подают при 8-12 °C в тюльпанообразных или винных бокалах. Идеален с сырами, мясом птицы, свининой, выпечкой и фруктовыми десертами.

Уточнения

Сидр (фр. cidre, устаревшее и в просторечье — буза) — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока с помощью добавления культивированных дрожжей или натуральным способом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
