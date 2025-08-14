Баклажаны Огонёк: рецепт, ради которого вы захотите ещё пару ящиков овощей

Эта домашняя заготовка — находка для тех, кто любит насыщенные, слегка острые блюда. Баклажаны в чесночно-перечном маринаде отлично сочетаются с мясом, птицей, картофелем и крупами. Если хотите сделать вкус мягче, просто уменьшите количество жгучего перца и обязательно удалите из него семена — именно они придают максимальную остроту.
Баклажан — 3 кг
Болгарский перец — 1 кг
Перец красный острый — 3 шт.
Чеснок — 3 головки
Уксус 9% — 150 мл
Масло подсолнечное — 150 мл
Соль — по вкусу
Масло растительное рафинированное — для жарки
Вымойте овощи, нарежьте кружочками толщиной 7-8 мм. Посолите, оставьте на 15 минут, затем слегка отожмите, чтобы ушла лишняя влага. Обжарьте с обеих сторон до лёгкой золотистой корочки.
Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками. Жгучий разрежьте пополам (если хотите острее — семена оставьте). Чеснок очистите. Всё вместе пропустите через мясорубку с мелкой решёткой — получится ароматная кашица.
В кастрюльке прогрейте подсолнечное масло до появления лёгкого дымка. Осторожно влейте его в перечную массу — смесь зашипит. Добавьте соль и уксус, перемешайте.
В контейнер или стерилизованные банки уложите слой обжаренных баклажанов, полейте соусом. Повторяйте, пока ингредиенты не закончатся.
Для быстрого салата: накройте крышкой и оставьте в холодильнике на сутки.
Для заготовки на зиму: простерилизуйте банки 10-15 минут в кастрюле с водой (до "плечиков"), затем закатайте крышками.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
