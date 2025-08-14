Батон потерял хруст? Есть трюк, который спасает даже самый черствый хлеб

Опытные пекари советуют использовать пар и жар, чтобы вернуть багету хрустящую корочку

Кажется, что стоит хлебу провести ночь на столе, и он безнадежно теряет свою аппетитную корочку. Но опытные пекари знают простой способ, который помогает вернуть багету или батону свежий вид и вкус, будто они только что вышли из печи.

Секрет метода — в паре и жаре

Основная идея заключается в правильном сочетании влаги и температуры. Со временем крахмал в мякише кристаллизуется, делая хлеб твердым. Воздействие пара на начальном этапе прогрева помогает разорвать эти связи, размягчить структуру и подготовить корку к повторному запеканию.

Как подготовить хлеб к "оживлению"

Разогрейте духовку до 180 °C. Пока она греется, слегка сбрызните поверхность багета или батона чистой водой. Не нужно переусердствовать — тонкой влаги будет достаточно, чтобы пар начал работать, но хлеб не размок.

Положите хлеб на решетку или противень, а рядом поставьте небольшую жаропрочную емкость с кипятком. Пар заполнит камеру духовки, создавая мягкую среду для размягчения корки и прогрева мякиша. Оставьте хлеб в таком режиме на пять-семь минут.

Финальный хруст

Аккуратно уберите емкость с водой, используя прихватки, и продолжайте выпекать хлеб еще три-пять минут уже без пара. Сухой жар подсушит поверхность до аппетитного хруста. Готовность легко проверить — постучите по корке, и она должна отозваться звонким звуком.

Перед нарезкой дайте хлебу остыть на решетке хотя бы минуту.

