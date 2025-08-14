Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасный глоток: когда домашнее угощение доводит до реанимации

Эксперт назвал условие безопасного приготовления алкоголя в домашних условиях
1:46
Еда

Любой пищевой продукт может стать опасным, если он приготовлен неправильно. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член общественного совета Министерства сельского хозяйства России Леонид Попович, комментируя тему домашнего алкоголя.

Настойка
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настойка

" При неправильном приготовлении всегда есть опасность произвести продукт, который навредит тому, кто его попробует. Поэтому домашняя вся, вот эти настройки и прочее, это эксперименты над своими домашними", — пояснил эксперт.

Он добавил, что если кто-то готовит продукцию для продажи, то обязан соблюдать все стандарты, предусмотренные в России.

"А если кто-то хочет это продать, кому-то угостить другого, то должен соблюдать стандарты, которые у нас в стране есть, правила, которые у нас есть для производства пищевой продукции и больше ничего", — отметил Попович.

По его словам, покупатель, приобретающий что-то изготовленное неизвестно кем и где, всегда рискует своим здоровьем.

"Это не только настойки, я еще раз говорю. Это все, что продается кем-то изготовленным неизвестно где, неизвестно как. Я никому не советую этого делать", — подчеркнул специалист.

Эксперт считает, что алкоголь в домашних условиях можно приготовить безопасно, но только если есть опыт и он предназначен для своих, а не для продажи. При этом он рекомендует покупать любые продукты только в магазинах, где они проходят обязательную проверку.

"Если хотите купить что-то из продуктов, покупайте в магазине. Там, где есть сертификаты, там, где есть проверки, там, где есть стандарты, там, где есть контроль государства. Это почти всегда безопасно", — заключил Попович.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
