Привычный рецепт тушёного мяса заиграет по-новому — нужна всего одна сладкая деталь

Рецепт тушёного мяса с мёдом и овощами от шеф-повара

Чернослив и кетчуп сделают свинину удивительно нежной, придадут ей насыщенный вкус и лёгкий пряный аромат. Дополнительных специй почти не потребуется — достаточно чёрного или красного перца или готовой смеси приправ для мяса. На гарнир лучше всего подойдёт рассыпчатый рис или булгур, а дополнить блюдо можно лёгким овощным салатом из свежих огурцов, помидоров и сладкого перца.

Ингредиенты

Свинина — 500 г

Чернослив — 100 г

Лук репчатый — 1 шт. (80 г)

Кетчуп — 5 ст. л. (110 г)

Соль — 0,5 ст. л. (12,5 г)

Мука пшеничная — 1 ст. л. (15 г)

Специи для мяса — 1 ч. л. (8 г)

Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л. (34 г)

Вода — 3 стакана (600 мл)

Пошаговый рецепт

Подготовка продуктов

Промокните свинину бумажными полотенцами, очистите лук, промойте чернослив. Если сухофрукты слишком жёсткие — ошпарьте их кипятком. Подготовьте глубокую сковороду.

Нарезка

Свинину нарежьте поперёк волокон брусочками по 1,5 см. Лук — крупными полукольцами. Чернослив разрежьте пополам.

Обжарка мяса

В сковороде разогрейте масло на сильном огне. Обжарьте свинину с одной стороны 5 минут до румяной корочки, затем переверните и жарьте ещё 5 минут.

Лук

Добавьте к мясу лук, уменьшите огонь до среднего и, помешивая, готовьте около 10 минут, пока он не станет мягким и золотистым.

Соус

Вскипятите воду. В сковороду к мясу и луку добавьте чернослив, кетчуп, муку, соль и приправу. Влейте 1,5–2 стакана воды, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 10–15 минут.

Доведите до готовности

Перемешайте, добавьте ещё 0,5 стакана воды и тушите ещё 10 минут. Снова перемешайте, влейте оставшуюся воду и готовьте 5–10 минут до полной мягкости мяса. Оно должно легко разламываться на волокна.

Подача

Снимите сковороду с огня, дайте настояться 5–10 минут под крышкой. Разложите по тарелкам вместе с подливкой, при желании посыпьте свежей зеленью.

Уточнения

