Привычный рецепт тушёного мяса заиграет по-новому — нужна всего одна сладкая деталь

Рецепт тушёного мяса с мёдом и овощами от шеф-повара
2:42
Еда

Чернослив и кетчуп сделают свинину удивительно нежной, придадут ей насыщенный вкус и лёгкий пряный аромат. Дополнительных специй почти не потребуется — достаточно чёрного или красного перца или готовой смеси приправ для мяса. На гарнир лучше всего подойдёт рассыпчатый рис или булгур, а дополнить блюдо можно лёгким овощным салатом из свежих огурцов, помидоров и сладкого перца.

Тушёная свинина с черносливом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тушёная свинина с черносливом

Ингредиенты

  • Свинина — 500 г
  • Чернослив — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (80 г)
  • Кетчуп — 5 ст. л. (110 г)
  • Соль — 0,5 ст. л. (12,5 г)
  • Мука пшеничная — 1 ст. л. (15 г)
  • Специи для мяса — 1 ч. л. (8 г)
  • Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л. (34 г)
  • Вода — 3 стакана (600 мл)

Пошаговый рецепт

Подготовка продуктов

Промокните свинину бумажными полотенцами, очистите лук, промойте чернослив. Если сухофрукты слишком жёсткие — ошпарьте их кипятком. Подготовьте глубокую сковороду.

Нарезка

Свинину нарежьте поперёк волокон брусочками по 1,5 см. Лук — крупными полукольцами. Чернослив разрежьте пополам.

Обжарка мяса

В сковороде разогрейте масло на сильном огне. Обжарьте свинину с одной стороны 5 минут до румяной корочки, затем переверните и жарьте ещё 5 минут.

Лук

Добавьте к мясу лук, уменьшите огонь до среднего и, помешивая, готовьте около 10 минут, пока он не станет мягким и золотистым.

Соус

Вскипятите воду. В сковороду к мясу и луку добавьте чернослив, кетчуп, муку, соль и приправу. Влейте 1,5–2 стакана воды, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 10–15 минут.

Доведите до готовности

Перемешайте, добавьте ещё 0,5 стакана воды и тушите ещё 10 минут. Снова перемешайте, влейте оставшуюся воду и готовьте 5–10 минут до полной мягкости мяса. Оно должно легко разламываться на волокна.

Подача

Снимите сковороду с огня, дайте настояться 5–10 минут под крышкой. Разложите по тарелкам вместе с подливкой, при желании посыпьте свежей зеленью.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
