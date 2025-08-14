Привычный рецепт тушёного мяса заиграет по-новому — нужна всего одна сладкая деталь

Чернослив и кетчуп сделают свинину удивительно нежной, придадут ей насыщенный вкус и лёгкий пряный аромат. Дополнительных специй почти не потребуется — достаточно чёрного или красного перца или готовой смеси приправ для мяса. На гарнир лучше всего подойдёт рассыпчатый рис или булгур, а дополнить блюдо можно лёгким овощным салатом из свежих огурцов, помидоров и сладкого перца.
Промокните свинину бумажными полотенцами, очистите лук, промойте чернослив. Если сухофрукты слишком жёсткие — ошпарьте их кипятком. Подготовьте глубокую сковороду.
Свинину нарежьте поперёк волокон брусочками по 1,5 см. Лук — крупными полукольцами. Чернослив разрежьте пополам.
В сковороде разогрейте масло на сильном огне. Обжарьте свинину с одной стороны 5 минут до румяной корочки, затем переверните и жарьте ещё 5 минут.
Добавьте к мясу лук, уменьшите огонь до среднего и, помешивая, готовьте около 10 минут, пока он не станет мягким и золотистым.
Вскипятите воду. В сковороду к мясу и луку добавьте чернослив, кетчуп, муку, соль и приправу. Влейте 1,5–2 стакана воды, перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне 10–15 минут.
Перемешайте, добавьте ещё 0,5 стакана воды и тушите ещё 10 минут. Снова перемешайте, влейте оставшуюся воду и готовьте 5–10 минут до полной мягкости мяса. Оно должно легко разламываться на волокна.
Снимите сковороду с огня, дайте настояться 5–10 минут под крышкой. Разложите по тарелкам вместе с подливкой, при желании посыпьте свежей зеленью.

