Помидоры, лопающиеся во рту, как сладкие виноградины: секрет, который сделает их звездой стола

Всего одна веточка мяты — и привычные маринованные помидоры заиграют новым вкусом. Лёгкая свежесть зелени тонко оттенит сладость томатов, а перец чили и чеснок добавят остроты и пикантности.
Для этой закуски лучше всего подойдут помидоры черри — их удобно есть целиком, они будут лопаться во рту, словно сочные виноградины, впитавшие аромат специй и маринада. К тому же в банке они выглядят особенно аппетитно. Из количества ингредиентов в рецепте получится ровно одна баночка объёмом 0,5 литра.
1. Подготовка.
Помойте овощи и зелень, почистите чеснок. Простерилизуйте банку и крышку.
2. Закладка пряностей.
На дно банки положите перец чили, зонтик укропа, веточку мяты и зубчик чеснока.
3. Подготовка томатов.
В каждом помидоре сделайте пару проколов толстой иглой или зубочисткой в месте крепления плодоножки. Это важно — так рассол проникнет внутрь, и помидоры промаринуются полностью.
4. Первая заливка.
Вскипятите воду и залейте ею помидоры. Накройте крышкой (но не закручивайте) и оставьте на 10 минут.
5. Вторая заливка.
Слейте воду обратно в кастрюлю, снова вскипятите и повторно залейте в банку. Оставьте ещё на 10 минут.
6. Приготовление маринада.
В третий раз слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, кипятите 1 минуту и влейте уксус.
7. Финальный этап.
Залейте помидоры горячим маринадом, закатайте крышкой, переверните банку вверх дном и укутайте. Дайте полностью остыть, а затем уберите в прохладное тёмное место — кладовку или погреб.
Подавайте такие маринованные черри к мясу или гарнирам как холодную закуску. Они особенно хороши на праздничном столе — яркие, ароматные и с лёгкой свежей ноткой мяты.
