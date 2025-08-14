Помидоры, лопающиеся во рту, как сладкие виноградины: секрет, который сделает их звездой стола

Рецепт маринованных черри с мятой и чесноком

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Всего одна веточка мяты — и привычные маринованные помидоры заиграют новым вкусом. Лёгкая свежесть зелени тонко оттенит сладость томатов, а перец чили и чеснок добавят остроты и пикантности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованные черри с мятой

Для этой закуски лучше всего подойдут помидоры черри — их удобно есть целиком, они будут лопаться во рту, словно сочные виноградины, впитавшие аромат специй и маринада. К тому же в банке они выглядят особенно аппетитно. Из количества ингредиентов в рецепте получится ровно одна баночка объёмом 0,5 литра.

Ингредиенты

Для закуски

Помидоры черри — 18 шт. (360 г)

Чеснок — 1 зубчик (5 г)

Перец чили — 1 шт. (15 г)

Зонтик укропа — 1 шт. (10 г)

Мята — 1 веточка (1 г)

Для маринада

Вода — 350 мл

Соль — 0,5 ст. л. (12,5 г)

Сахар — 1,5 ст. л. (37,5 г)

Столовый уксус 9% — 1 ст. л. (15 г)

Пошаговый рецепт

1. Подготовка.

Помойте овощи и зелень, почистите чеснок. Простерилизуйте банку и крышку.

2. Закладка пряностей.

На дно банки положите перец чили, зонтик укропа, веточку мяты и зубчик чеснока.

3. Подготовка томатов.

В каждом помидоре сделайте пару проколов толстой иглой или зубочисткой в месте крепления плодоножки. Это важно — так рассол проникнет внутрь, и помидоры промаринуются полностью.

4. Первая заливка.

Вскипятите воду и залейте ею помидоры. Накройте крышкой (но не закручивайте) и оставьте на 10 минут.

5. Вторая заливка.

Слейте воду обратно в кастрюлю, снова вскипятите и повторно залейте в банку. Оставьте ещё на 10 минут.

6. Приготовление маринада.

В третий раз слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, кипятите 1 минуту и влейте уксус.

7. Финальный этап.

Залейте помидоры горячим маринадом, закатайте крышкой, переверните банку вверх дном и укутайте. Дайте полностью остыть, а затем уберите в прохладное тёмное место — кладовку или погреб.

Подавайте такие маринованные черри к мясу или гарнирам как холодную закуску. Они особенно хороши на праздничном столе — яркие, ароматные и с лёгкой свежей ноткой мяты.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

