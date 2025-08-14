С A-level в кармане и с бесплатной пиццей на столе: как британские студенты отмечают свой триумф

Metro: британские рестораны готовят бесплатные угощения студентам, сдавшим A-level

Еда

Ежегодно в августе рестораны по всей Великобритании готовы порадовать будущих студентов: предлагаются акции, скидки и даже бесплатные блюда в день объявления результатов A-level.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Посетители могут заказать бесплатно пиццу, десерты и т.д. Чтобы соответствовать требованиям, необходимо предъявить результаты экзамена, начиная с 14 августа 2025 года, сообщает Metro.

Для сдачи A-level, британского варианта ЕГЭ, школьники в возрасте 16-17 лет углубленно изучают 3-4 предмета, которые нужны для поступления в вуз. В отличие от России, где старшеклассникам можно параллельно проходить курс литературы и математики, британцы сосредотачиваются только на важных для них предметах.

Экзамены проводятся дважды — после первого и второго года обучения, а оценки выставляются по шкале от A* (отлично) до U (неудовлетворительно). Формат экзамена — развернутые ответы на вопросы. Но экзамены A-level сдают не только старшеклассники: подобный формат испытаний доступен любому желающему, у которого есть желание и средства.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



