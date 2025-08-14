Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм

Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
1:46
Еда

Многие привыкли начинать день с чашки кофе, считая его главным источником бодрости. Но есть и другие, не менее эффективные способы запустить организм, не прибегая к кофеину.

Зерна кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зерна кофе

1. Короткая, но интенсивная активность

Несколько минут быстрой зарядки или энергичной прогулки разгоняют кровь, насыщают мозг кислородом и дают естественный прилив сил. Такой старт помогает проснуться быстрее, чем любая чашка эспрессо.

2. Контрастный душ или прохладное умывание

Резкая смена температуры мгновенно активизирует нервную систему, повышает ясность ума и дарит стойкое ощущение свежести на весь утренний период.

3. Альтернативные тонизирующие напитки

Матча, цикорий или имбирный чай мягко стимулируют, не вызывая резких скачков энергии. Матча помогает сосредоточиться, а цикорий и имбирь ещё и поддерживают здоровье пищеварения.

4. Утренний свет

Откройте шторы или выйдите на балкон на пару минут. Яркий свет помогает синхронизировать биоритмы и естественно снизить сонливость.

5. Глубокое дыхание с резкими выдохами

Несколько циклов такого дыхания быстро насыщают кровь кислородом, проясняют мысли и убирают утреннюю заторможенность.

6. Музыка и ароматы

Ритмичные мелодии и запахи цитрусов или мяты повышают настроение, стимулируют мозговую активность и создают фон для продуктивного дня.

Попробуйте в течение недели сочетать эти приёмы, чтобы найти свою формулу бодрого утра без кофе.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
