Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного

Ароматный домашний томатный сок — это способ сохранить вкус лета до самых морозов, и при правильной технологии он получится густым, насыщенным и однородным, без осадка и расслоения. Старинный проверенный метод заключается в длительном выпаривании сока на медленном огне.
Ключ к идеальной консистенции — постепенное испарение лишней влаги. Сок уваривать нужно без крышки, в широкой кастрюле с толстым дном, чтобы процесс шёл равномерно и без риска пригорания. Регулярное помешивание — обязательное условие. Чем медленнее и дольше выпаривание, тем ярче вкус и аромат.
Правильно уваренный сок:
заметно темнее свежего;
имеет насыщенный аромат;
оставляет на ложке густой след.
После выпаривания до нужной густоты сок разливают по стерильным банкам. Важный момент: уксус (1 столовая ложка 9%) добавляется не во время кипячения, а прямо в каждую банку перед закаткой.
Такой приём:
обеспечивает необходимую кислотность для сохранности;
не даёт соку приобрести резкий уксусный вкус;
помогает избежать расслоения.
Сразу после закатки банки нужно перевернуть, укутать в одеяло и дать им остыть медленно — это дополнительная гарантия сохранности.
Для сока выбирайте самые спелые, сочные помидоры, выращенные на солнце. Именно они передадут напитку насыщенный вкус и аромат. Лучше всего подойдут мясистые сорта с высоким содержанием мякоти.
Закатанные банки хранят в прохладном тёмном месте — они без проблем простоят до следующего урожая.
Домашний томатный сок универсален:
можно пить в чистом виде;
использовать для супов и борщей;
добавлять в соусы и маринады.
Для придания пикантности в стакан сока можно добавить щепотку свежемолотого чёрного перца или нарезанную зелень.
Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров).
