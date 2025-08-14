Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
2:08
Еда

Ароматный домашний томатный сок — это способ сохранить вкус лета до самых морозов, и при правильной технологии он получится густым, насыщенным и однородным, без осадка и расслоения. Старинный проверенный метод заключается в длительном выпаривании сока на медленном огне.

томатный сок
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
томатный сок

Секрет густоты и насыщенного вкуса

Ключ к идеальной консистенции — постепенное испарение лишней влаги. Сок уваривать нужно без крышки, в широкой кастрюле с толстым дном, чтобы процесс шёл равномерно и без риска пригорания. Регулярное помешивание — обязательное условие. Чем медленнее и дольше выпаривание, тем ярче вкус и аромат.

Правильно уваренный сок:

  • заметно темнее свежего;

  • имеет насыщенный аромат;

  • оставляет на ложке густой след.

Консервирование и роль уксуса

После выпаривания до нужной густоты сок разливают по стерильным банкам. Важный момент: уксус (1 столовая ложка 9%) добавляется не во время кипячения, а прямо в каждую банку перед закаткой.
Такой приём:

  • обеспечивает необходимую кислотность для сохранности;

  • не даёт соку приобрести резкий уксусный вкус;

  • помогает избежать расслоения.

Сразу после закатки банки нужно перевернуть, укутать в одеяло и дать им остыть медленно — это дополнительная гарантия сохранности.

Выбор сырья

Для сока выбирайте самые спелые, сочные помидоры, выращенные на солнце. Именно они передадут напитку насыщенный вкус и аромат. Лучше всего подойдут мясистые сорта с высоким содержанием мякоти.

Как хранить и использовать

Закатанные банки хранят в прохладном тёмном месте — они без проблем простоят до следующего урожая.
Домашний томатный сок универсален:

  • можно пить в чистом виде;

  • использовать для супов и борщей;

  • добавлять в соусы и маринады.

Для придания пикантности в стакан сока можно добавить щепотку свежемолотого чёрного перца или нарезанную зелень.

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
