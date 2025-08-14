Лето в банке: кабачковая аджика с огоньком, которая разгонит зимнюю скуку за минуту

Повара: аджика из кабачков с острым перцем подходит для зимних заготовок

Еда

Щедрый урожай кабачков можно превратить в яркую и пикантную заготовку — аджику, которая зимой станет любимым дополнением к мясу, гарнирам или просто свежему хлебу. Нейтральный вкус кабачка позволяет ему впитать аромат специй и остроту перца, создавая насыщенный и гармоничный вкус.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зеленая аджика

Секрет остроты и баланса

Жгучесть в этой аджике задаёт не только перец чили, но и правильно выверенный баланс сладости и кислоты. Вместе с традиционными томатами и чесноком добавьте сладкий болгарский перец и немного сахара — это смягчит остроту и подчеркнёт глубину вкуса. Кабачки, натёртые на крупной тёрке, придадут закуске приятную объёмную текстуру.

Технология приготовления

Выбор кабачков. Лучше использовать молодые плоды с нежной кожицей и мелкими семенами — их не нужно чистить, а консистенция аджики получается более однородной. Обжарка овощей. Сначала слегка обжарьте лук и морковь до мягкости — это создаст глубокую вкусовую основу. Тушение. Добавьте кабачки, помидоры, болгарский перец, чеснок и чили. Тушите на медленном огне, пока кабачок полностью не разварится. Уваривание. Чем дольше томится смесь, тем гуще и насыщеннее вкус. Для густой намазки уварите дольше, для более жидкого соуса — меньше. Регулировка остроты. Острый молотый перец или свежий чили добавляйте в самом конце, чтобы не переборщить. Ароматные травы. Хмели-сунели, кинза или свежая зелень придадут восточные нотки. Зелень лучше класть за 2-3 минуты до конца приготовления.

Закатка и хранение

Готовую аджику разлейте по стерильным банкам, закатайте, переверните крышками вниз и укутайте до полного остывания. Это улучшит герметичность и срок хранения. Оптимально дать заготовке настояться хотя бы пару недель, чтобы вкус стал ещё более насыщенным.

Подача

Аджика из кабачков хороша как намазка на хлеб, соус к картофелю или кашам, а также в качестве пикантного дополнения к мясным и овощным блюдам. Её согревающий вкус особенно ценен в холодные месяцы, напоминая о летнем изобилии.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа.

