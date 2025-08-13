Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Мечта о румяных, аккуратных сырниках часто разбивается о суровую реальность: вместо красивых круглых лепёшек на сковороде расплываются бесформенные оладьи. Главная причина кроется вовсе не в рецепте, а в подготовке творога.

Сырники с пюре из ревеня и кислицы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сырники с пюре из ревеня и кислицы

Влага — враг формы

Излишняя влажность творожной массы делает тесто жидким и неспособным держать форму. Ошибка многих хозяйек — использовать творог прямо из упаковки или только что купленный домашний, не дав стечь сыворотке. В результате при жарке сырники начинают растекаться.

Правильный творог должен быть сухим, рассыпчатым, с заметными зернышками, а не пастообразным.

Как подготовить творог

Выложите творог в сито или марлю, поставьте под лёгкий гнёт и оставьте минимум на полчаса, а лучше на пару часов. Так уйдёт лишняя влага, а масса станет плотнее.
Если используете мягкий или зернёный магазинный творог, его тоже стоит отжать. Проверить готовность просто: сожмите творог в ладони — ни одной капли жидкости выделяться не должно.

Чего не стоит делать:

  • Избыток яиц. Кажется, что они помогут скрепить массу, но на деле делают её ещё более жидкой.

  • Чрезмерное растирание блендером. Паста из творога легче растекается, чем масса с мелкими крупинками.

  • Слишком много муки. Попытка "спасти" жидкое тесто обернётся тяжёлыми и резиновыми сырниками.

Рецепт идеальной текстуры

Сухой творог, одно яйцо, немного муки или манки, сахар, щепотка соли — и у вас получится пластичная, нелипкая масса. Сформируйте шарики или лепёшки, обваляйте каждую заготовку в муке или манке — этот слой поможет сохранить форму и подарит румяную корочку.

Жарьте на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством масла. Не спешите переворачивать — дайте нижней стороне подрумяниться и "схватиться".

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
