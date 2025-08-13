Летний деликатес или бомба с нитратами: как проверить арбуз без лаборатории

Сладкий, сочный арбуз летом — это мечта. Но вместе с удовольствием можно получить и лишнюю дозу нитратов, которые вредны для здоровья. Врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке Ольга Столярова рассказала, как быстро и просто проверить арбуз дома, не прибегая к сложным лабораторным методам.
Портативный электронный прибор, который определяет уровень нитратов в мг/кг. Достаточно воткнуть щуп в мякоть — и на экране появится результат. По СанПиНу допустимая норма для арбузов — до 60 мг/кг, пишет Газета.Ru. Этот метод считается самым надёжным.
На полоску капают сок арбуза, и она меняет цвет. Дальше результат сравнивают с таблицей в наборе. Метод дешевле, но возможны погрешности.
Доктор предупреждает: точность этих методов не доказана.
Неестественно ярко-красная мякоть, жёлтые прожилки и горьковатый вкус могут быть признаком избытка нитратов.
Если капнуть на мякоть йод, и он посинеет, это тоже косвенный сигнал.
Если нет тестера, лучше покупать арбузы в проверенных местах, где есть сертификаты. Стоит избегать слишком больших и "подозрительно" идеальных плодов.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.