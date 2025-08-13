Летний деликатес или бомба с нитратами: как проверить арбуз без лаборатории

Врач Ольга Столярова: допустимая норма нитратов в арбузах — до 60 мг/кг по СанПиНу

Сладкий, сочный арбуз летом — это мечта. Но вместе с удовольствием можно получить и лишнюю дозу нитратов, которые вредны для здоровья. Врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке Ольга Столярова рассказала, как быстро и просто проверить арбуз дома, не прибегая к сложным лабораторным методам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нарезанные фрукты в упаковке

Самый точный способ — нитрат-тестер

Портативный электронный прибор, который определяет уровень нитратов в мг/кг. Достаточно воткнуть щуп в мякоть — и на экране появится результат. По СанПиНу допустимая норма для арбузов — до 60 мг/кг, пишет Газета.Ru. Этот метод считается самым надёжным.

Более доступный, но менее точный — тест-полоски

На полоску капают сок арбуза, и она меняет цвет. Дальше результат сравнивают с таблицей в наборе. Метод дешевле, но возможны погрешности.

Народные способы — только для ориентира

Доктор предупреждает: точность этих методов не доказана.

Неестественно ярко-красная мякоть, жёлтые прожилки и горьковатый вкус могут быть признаком избытка нитратов.

Если капнуть на мякоть йод, и он посинеет, это тоже косвенный сигнал.

Как выбрать безопасный арбуз

Если нет тестера, лучше покупать арбузы в проверенных местах, где есть сертификаты. Стоит избегать слишком больших и "подозрительно" идеальных плодов.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

