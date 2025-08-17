Кабачки и брынза в одном блюде: запеканка, которая влюбляет с первого кусочка

Запеканка из кабачков с брынзой и базиликом готовится в духовке за 35 минут

Это блюдо наверняка понравится тем, кто ценит кабачки и не понимает, почему ими иногда пренебрегают. Сочетание мягких кружочков кабачка, солоноватой брынзы, нежной сметаны и ароматного базилика превращает простые ингредиенты в настоящий гастрономический уют. При этом готовится всё без лишних хлопот — всего 15-20 минут подготовки, и можно отправлять форму в духовку, пока вы занимаетесь своими делами.

Ингредиенты (на 4 порции)

Кабачок — 1 кг

Брынза (болгарская) — 400 г

Сметана 18% — 400 мл

Яйцо куриное — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Базилик свежий — 3 веточки

Масло сливочное — для смазывания формы

Соль, перец — по вкусу

Подготовка овощей и начинки

Лучше всего взять молодые кабачки с тонкой кожурой и мягкими семечками. Вымойте их и нарежьте кружочками толщиной около 1 см.

Брынзу натрите на крупной тёрке или разомните вилкой. Чеснок очистите и измельчите — в ступке или через пресс. Листочки базилика мелко нарежьте.

Заливка для запеканки

В глубокой миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте чеснок, базилик, молотый перец. Попробуйте массу и, если нужно, подсолите — помните, что брынза уже достаточно солёная.

Формирование и выпекание

Форму для запекания (круглую или прямоугольную) смажьте сливочным маслом. Выложите слой кабачков, посыпьте брынзой, затем снова кабачки и снова брынза, пока не закончатся ингредиенты. Аккуратно залейте всё яично-сметанной смесью. Разогрейте духовку до 200 °C, поставьте форму на средний уровень и запекайте 20 минут. Уменьшите температуру до 170 °C и готовьте ещё 15 минут, пока верх не станет золотистым.

Уточнения

