Кабачки и брынза в одном блюде: запеканка, которая влюбляет с первого кусочка

Это блюдо наверняка понравится тем, кто ценит кабачки и не понимает, почему ими иногда пренебрегают. Сочетание мягких кружочков кабачка, солоноватой брынзы, нежной сметаны и ароматного базилика превращает простые ингредиенты в настоящий гастрономический уют. При этом готовится всё без лишних хлопот — всего 15-20 минут подготовки, и можно отправлять форму в духовку, пока вы занимаетесь своими делами.
Кабачок — 1 кг
Брынза (болгарская) — 400 г
Сметана 18% — 400 мл
Яйцо куриное — 2 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Базилик свежий — 3 веточки
Масло сливочное — для смазывания формы
Соль, перец — по вкусу
Лучше всего взять молодые кабачки с тонкой кожурой и мягкими семечками. Вымойте их и нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
Брынзу натрите на крупной тёрке или разомните вилкой. Чеснок очистите и измельчите — в ступке или через пресс. Листочки базилика мелко нарежьте.
В глубокой миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте чеснок, базилик, молотый перец. Попробуйте массу и, если нужно, подсолите — помните, что брынза уже достаточно солёная.
Форму для запекания (круглую или прямоугольную) смажьте сливочным маслом.
Выложите слой кабачков, посыпьте брынзой, затем снова кабачки и снова брынза, пока не закончатся ингредиенты.
Аккуратно залейте всё яично-сметанной смесью.
Разогрейте духовку до 200 °C, поставьте форму на средний уровень и запекайте 20 минут.
Уменьшите температуру до 170 °C и готовьте ещё 15 минут, пока верх не станет золотистым.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
