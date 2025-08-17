Солнечный десерт, который может навредить: кому дыня противопоказана

Калорийность дыни в среднем составляет 31–36 ккал на 100 граммов

Еда

Когда-то она росла в дикой природе и служила лишь источником влаги в жарких странах. Сегодня дыня — символ лета, ароматное лакомство и универсальный продукт, который одинаково любят и гурманы, и дети. Её сладкие сорта подают на королевских столах, сушёные плоды берут в космос, а в косметологии ценят за натуральные увлажняющие свойства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ломтики дыни

Путь дыни: от пустыни до наших столов

Древние предки дыни появились в Африке и Юго-Западной Азии более 4 тысяч лет назад. В Египте она считалась даром богов и символом плодородия. Персидские селекционеры превратили её в десерт, а в Европе долгое время относились с опаской, опасаясь отравлений незрелыми плодами.

В Россию дыня пришла через Среднюю Азию. В XVI веке её выращивали даже в царских теплицах, но славу получили астраханские и среднеазиатские сорта. Сегодня на рынках можно встретить десятки разновидностей — от маленькой ароматной "колхозницы" до длинной и медовой "торпеды".

Когда и где растёт дыня

Лучший сезон в России — с середины августа до конца сентября, когда плоды набирают максимальную сладость. Основные районы выращивания — Астраханская и Волгоградская области, юг Дагестана и Краснодарский край. Поздние сорта из Узбекистана и Краснодарского края встречаются и в октябре.

Что внутри: состав и калорийность

В 100 г спелой мякоти — всего 30-40 ккал, при этом 90% — вода. Остальное — природные сахара, клетчатка и целый набор витаминов:

C и A — поддержка кожи, иммунитета и зрения

Фолиевая кислота — важна для кроветворения

Калий и магний — здоровье сердца и сосудов

Медь, железо, цинк — нормальное кровообращение и обмен веществ

Особенность дыни — аминокислота цитруллин, превращающаяся в аргинин, полезный для сосудов.

Польза и ограничения

Для женщин: фолиевая кислота важна в период планирования и беременности, калий уменьшает отёчность, витамины A и C улучшают состояние кожи и волос.

Для мужчин: антиоксиданты и минералы поддерживают сердце, уровень тестостерона и качество сперматозоидов, помогают восстановиться после нагрузок.

Ограничения: при чувствительном ЖКТ, диабете или хронических болезнях почек дыню едят умеренно. Не сочетают с молочными продуктами, алкоголем и тяжёлой пищей, чтобы избежать брожения.

Как выбрать идеальный плод

аромат у хвостика — сладкий, медовый или грушевый

звук при постукивании — глухой, "ватный"

кожура без трещин и вмятин, с ровной сеткой

хвостик сухой, "носик" чуть мягкий

Хранить целую дыню лучше при комнатной температуре, разрезанную — в холодильнике, завернув в плёнку, до двух суток.

Дыня в медицине и косметологии

В китайской медицине семена используют как мягкое отхаркивающее средство. Мякоть увлажняет кожу, содержит природную гиалуроновую кислоту, витамины C и A для борьбы с пигментацией и возрастными изменениями.

Домашняя маска: пюре из дыни на лицо и шею на 15-20 минут — увлажнение и свежий вид без дорогих процедур.

Дыня на кухне

Едят дольками, кубиками, в салатах, смузи, десертах

Сочетается с прошутто и вяленой ветчиной

Идёт в сорбеты, пироги, варенья

Используется в холодных супах и напитках

Примеры рецептов:

Суп из дыни с апельсином и имбирными чипсами

Салат с дыней, огурцами и редисом под медово-лимонным соусом

Желе из дыни со сливочным слоем

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.



