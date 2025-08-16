Сливы и черноплодка в одной банке: компот, который спасёт зимние вечера

Зимой, когда за окном снег и мороз, особенно приятно открыть баночку ароматного домашнего компота. Слива и черноплодная рябина не только радуют насыщенным вкусом, но и приносят пользу — в них целый запас витаминов и минералов. А сам процесс приготовления настолько прост, что с ним справится даже новичок в заготовках.
Сливы — 400 г
Черноплодная рябина — 200 г
Сахар — 400 г
Вода — 600 мл
Переберите сливы и черноплодку, удалив повреждённые плоды. Хорошо промойте и обсушите. В прогретые поллитровые банки аккуратно уложите фрукты слоями — это сделает напиток красивым и ярким.
В кастрюле соедините воду с сахаром. Доведите до кипения и подождите, пока кристаллы полностью растворятся. Сироп должен быть прозрачным и ароматным.
Влейте кипящий сироп в банки с ягодами, заполняя их до горлышка. Пастеризуйте при температуре 90 °C около 8 минут.
После пастеризации банки аккуратно закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.
Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод, либо фруктовые или ягодные консервы.
