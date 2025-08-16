Золотистые, ароматные, с травами: кабачковые вафли, которые тают во рту

Золотистые, с тонким ароматом трав и нежной текстурой — кабачковые вафли станут не просто завтраком, а маленьким праздником. Они вкусные, сытные и при этом лёгкие, так что подойдут и для перекуса днём. А ещё их можно приготовить не только в вафельнице, но и в духовке — получится не хуже.
Кабачок — 600 г
Лук репчатый — 80 г
Чеснок — 2 зубчика
Яйцо куриное — 1 шт.
Мука пшеничная — 50 г
Пряные травы — 1 ч. л.
Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
Соль, перец — по вкусу
Масло растительное (для смазывания) — 3 ст. л.
Если у вас молодые кабачки, можно использовать их целиком. Осенние — лучше очистить от кожуры и семян, чтобы осталась только нежная мякоть.
Кабачки натрите на средней тёрке, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы они пустили сок. Затем аккуратно отожмите — можно руками или через марлю, как удобнее.
К отжатым кабачкам добавьте измельчённый лук и чеснок. Вбейте яйцо, всыпьте пряные травы, разрыхлитель и муку. Поперчите, а вот соль уже не нужна — кабачки её впитали. Всё тщательно перемешайте.
Разогрейте вафельницу и смажьте панели маслом. Выложите небольшую порцию теста — слой не должен быть слишком толстым. Закройте крышку и выпекайте 3-4 минуты до золотистого цвета.
Готовые вафли доставайте аккуратно, чтобы не повредить форму. Перед каждой новой порцией снова смазывайте панели маслом.
Если вафельницы нет, можно выложить тесто ложкой на противень, застеленный пергаментом, и запечь при 190 °C около 20 минут. Вафли получатся такими же ароматными и румяными.
Не убирайте из рецепта пряные травы — они придают блюду особый аромат. А вот с луком и чесноком можно поэкспериментировать, если хотите более мягкий вкус.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
