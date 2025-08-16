Золотистые, ароматные, с травами: кабачковые вафли, которые тают во рту

Для приготовления вафель из кабачков, лука и чеснока используют духовку или вафельницу

Золотистые, с тонким ароматом трав и нежной текстурой — кабачковые вафли станут не просто завтраком, а маленьким праздником. Они вкусные, сытные и при этом лёгкие, так что подойдут и для перекуса днём. А ещё их можно приготовить не только в вафельнице, но и в духовке — получится не хуже.

Ингредиенты (на 4 порции)

Кабачок — 600 г

Лук репчатый — 80 г

Чеснок — 2 зубчика

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 50 г

Пряные травы — 1 ч. л.

Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное (для смазывания) — 3 ст. л.

Подготовка кабачков

Если у вас молодые кабачки, можно использовать их целиком. Осенние — лучше очистить от кожуры и семян, чтобы осталась только нежная мякоть.

Кабачки натрите на средней тёрке, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы они пустили сок. Затем аккуратно отожмите — можно руками или через марлю, как удобнее.

Приготовление теста

К отжатым кабачкам добавьте измельчённый лук и чеснок. Вбейте яйцо, всыпьте пряные травы, разрыхлитель и муку. Поперчите, а вот соль уже не нужна — кабачки её впитали. Всё тщательно перемешайте.

Выпекание вафель

Разогрейте вафельницу и смажьте панели маслом. Выложите небольшую порцию теста — слой не должен быть слишком толстым. Закройте крышку и выпекайте 3-4 минуты до золотистого цвета.

Готовые вафли доставайте аккуратно, чтобы не повредить форму. Перед каждой новой порцией снова смазывайте панели маслом.

Альтернатива: духовка

Если вафельницы нет, можно выложить тесто ложкой на противень, застеленный пергаментом, и запечь при 190 °C около 20 минут. Вафли получатся такими же ароматными и румяными.

Совет для вкуса

Не убирайте из рецепта пряные травы — они придают блюду особый аромат. А вот с луком и чесноком можно поэкспериментировать, если хотите более мягкий вкус.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

