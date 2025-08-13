Нежный овощной пирог тает во рту: раскроем главный секрет приготовления

Лёгкий овощной пирог: готовим быструю и вкусную выпечку дома

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот овощной пирог не только вкусный, но и очень полезный. Представьте, как приятно устроиться за столом и наслаждаться румяной корочкой, а внутри — нежные кусочки цукини, болгарского перца. Такой пирог отлично подходит для ужина, особенно если с ним подать йогурт. И что важно — вы можете экспериментировать с начинками, добавляя свои любимые овощи и специи.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info овощной пирог

Лист песочного теста: 1 шт (200 г муки, 100 г сливочного масла, холодного, нарезанного кубиками, 1 яйцо, щепотка соли).

Красный сладкий перец: 1 шт.

Цукини среднего размера: 2 шт.

Яйца: 2 шт.

Молоко: 10 ст. ложек.

Сметана: 6 ст. ложек.

Соль, перец по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C.

Аккуратно перенесите слоеное тесто в форму для выпечки. Сделайте проколы вилкой по всей поверхности теста, чтобы оно не вздулось.

Тщательно вымойте цукини и красный перец. Нарежьте цукини тонкими кружочками, а перец — полосками. На дно основы из теста выложите кружочки цукини, слегка накладывая их друг на друга, чтобы полностью покрыть дно. Поверх цукини разместите полоски перца, формируя узор, напоминающий лучи солнца.

В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец, молоко и сметану, тщательно перемешайте. Залейте полученной смесью овощную начинку в форме и выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 30 минут.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем. По сравнению с другими кабачками плоды цукини ярче окрашены, нежнее на вкус, и устойчивы к длительному хранению. Листья сильно изрезаны, зачастую с узором серебристого оттенка. Происходит из Италии.



