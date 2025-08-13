Идеальный завтрак или перекус: готовим нежные блинчики из цукини с творожной начинкой

Блинчики из цукини с творогом — это действительно очень вкусно! Они нежные и ароматные. Идеально подойдут и для завтрака, и для перекуса в течение дня.
Для приготовления шести блинчиков понадобятся:
Приготовление
Натрите кабачок на терке, удалите излишнюю влагу. В отдельной емкости взбейте яйца с солью и растительным маслом. Затем постепенно добавьте молоко и просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не образовались комочки. После этого добавьте отжатый кабачок и тертую моцареллу в тесто, хорошо перемешайте до однородной консистенции (тесто не должно быть слишком плотным).
Разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством сливочного масла. Наливайте тесто на сковороду и обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые блины смажьте творогом и сверните в аккуратные рулетики. Можно подавать с вареньем, джемом.
Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата). Классический вариант (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, но основной объём продаж приходится на продукцию из коровьего молока.
