Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс

Идеальный завтрак или перекус: готовим нежные блинчики из цукини с творожной начинкой

Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Еда

Блинчики из цукини с творогом — это действительно очень вкусно! Они нежные и ароматные. Идеально подойдут и для завтрака, и для перекуса в течение дня. 

блинчики
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
блинчики

Для приготовления шести блинчиков понадобятся:

  • Кабачок среднего размера.
  • Два яйца.
  • Одна столовая ложка растительного масла (10 мл).
  • 1 ст. молока.
  • Щепотка соли.
  • 120 грамм пшеничной муки.
  • 30 грамм измельченного сыра моцарелла (либо другого, по вашему вкусу).
  • Масло сливочное для жарки.
  • Творог для начинки.

Приготовление

Натрите кабачок на терке, удалите излишнюю влагу. В отдельной емкости взбейте яйца с солью и растительным маслом. Затем постепенно добавьте молоко и просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не образовались комочки. После этого добавьте отжатый кабачок и тертую моцареллу в тесто, хорошо перемешайте до однородной консистенции (тесто не должно быть слишком плотным).

Разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством сливочного масла. Наливайте тесто на сковороду и обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые блины смажьте творогом и сверните в аккуратные рулетики. Можно подавать с вареньем, джемом.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата). Классический вариант (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, но основной объём продаж приходится на продукцию из коровьего молока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
Домашние животные
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Король среди кошек с тайными слабостями: 7 минусов мейн-кунов
Последние материалы
Редактор отдела моды Lamoda Еркович назвала образы для мам на 1 сентября
Отверстие в ручке сковороды предотвращает попадание вредного BPA от пластиковой ложки в еду
Жемчугов: рост случаев менингита в России не является критическим
Кардиолог Лави отметил, что пациенты с ожирением могут легче переносить болезни
Воздушный фильтр может стать причиной перегрева дизельного двигателя
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
Разрыхление и прореживание посадок улучшают рост поздней капусты
Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой
Юрист Екатерина Гордон назвала поведение Дмитрия Диброва игрищем
Skyfall от NASA JPL и AeroVironment высадит шесть вертолётов на Марс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.