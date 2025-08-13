Идеальный завтрак или перекус: готовим нежные блинчики из цукини с творожной начинкой

Простой рецепт и минимум усилий: как приготовить вкусные блинчики из цукини с творожной начинкой

Блинчики из цукини с творогом — это действительно очень вкусно! Они нежные и ароматные. Идеально подойдут и для завтрака, и для перекуса в течение дня.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ блинчики

Для приготовления шести блинчиков понадобятся:

Кабачок среднего размера.

Два яйца.

Одна столовая ложка растительного масла (10 мл).

1 ст. молока.

Щепотка соли.

120 грамм пшеничной муки.

30 грамм измельченного сыра моцарелла (либо другого, по вашему вкусу).

Масло сливочное для жарки.

Творог для начинки.

Приготовление

Натрите кабачок на терке, удалите излишнюю влагу. В отдельной емкости взбейте яйца с солью и растительным маслом. Затем постепенно добавьте молоко и просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы не образовались комочки. После этого добавьте отжатый кабачок и тертую моцареллу в тесто, хорошо перемешайте до однородной консистенции (тесто не должно быть слишком плотным).

Разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством сливочного масла. Наливайте тесто на сковороду и обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые блины смажьте творогом и сверните в аккуратные рулетики. Можно подавать с вареньем, джемом.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата). Классический вариант (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, но основной объём продаж приходится на продукцию из коровьего молока.

