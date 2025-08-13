Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-продукты для губ, которые стали фаворитами россиянок в 2025 году
Эксперт Михайлов: Золотой купол Трампа нарушает запрет на оружие в космосе
Учёные фиксируют признаки активности вулканического поля Кампи Флегрей в Италии
MIA BOYKA продала авто за 5 млн рублей ради клипа: неожиданное решение певицы
Депутат Журова высказалась об ожидания от грядущих переговоров РФ и США
В конце августа можно высаживать клубнику с закрытой корневой системой
Техника дыхания и упражнений бодифлекс снижает вес и укрепляет мышцы
Валя Карнавал в школьные годы ненавидела своё лицо из-за родинок
В России ответили на предложенную Украиной идею воздушного перемирия

Секрет нежности раскрыт: этот ингредиент делает куриные котлеты идеальными

Натёртое яблоко делает куриные котлеты мягкими без добавления сливок
2:27
Еда

Вы точно не раз готовили котлеты, надеясь на идеальный результат — сочные, мягкие, с лёгкой румяной корочкой. Но получалось… просто нормально. А теперь представьте: та же куриная котлета — и она буквально тает во рту.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Секрет? Обычное яблоко.

Фрукт в фарше — звучит странно, но работает

Суть трюка проста: в куриный фарш добавляют сырое яблоко, натёртое на мелкой тёрке. Не нужно много — одного среднего плода хватит на полкило мяса. Главное — без кожуры, и не стоит отжимать сок: именно он придаёт ту самую воздушность.

Пассеровка с ароматом

Чтобы вкус стал по-настоящему глубоким, лук пассеруют на сковороде с яблочной массой. При нагреве яблоко начинает карамелизоваться, и в кухне появляется лёгкий сладковатый аромат — предвестник будущей нежности блюда.

На этом этапе добавляют свежий чеснок, чтобы уравновесить сладость и усилить вкусовой профиль. Полученную массу смешивают с куриным фаршем, яйцом и специями. Хорошенько вымешивают — до однородной, пластичной текстуры.

Обжарка с золотистой корочкой

Сформированные котлеты слегка обваливают в муке тонкого помола - не для панировки, а чтобы создать аккуратную оболочку. Она удержит сочность внутри и создаст ту самую корочку, за которую мы и любим жареные котлеты.

Сковороду прогревают заранее. Масла должно быть немного, но оно должно быть горячим. Котлеты обжариваются на среднем огне, без спешки. Переворачивать стоит только после того, как на одной стороне образуется стойкая корочка.

Главное — не пересушить

Котлеты небольшие, поэтому жарка идёт быстро. Пережаривать — опасно: можно потерять всю ту самую яблочную нежность. Лучше ориентироваться на золотистый цвет и чуть пружинистую текстуру при нажатии.

Фантастический результат

Готовое блюдо — это не просто котлеты. Это настоящее открытие даже для тех, кто считает себя профи у плиты. Подаются они как основное блюдо или с лёгким гарниром. Особенно хороши с картофельным пюре или свежим салатом. Нежный вкус фарша и лёгкая сладость яблока делают их абсолютно универсальными — понравятся и детям, и взрослым.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Домашние животные
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам Аудио 
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Еда и рецепты
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями Аудио 
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Топ-продукты для губ, которые стали фаворитами россиянок в 2025 году
Эксперт Михайлов: Золотой купол Трампа нарушает запрет на оружие в космосе
Учёные фиксируют признаки активности вулканического поля Кампи Флегрей в Италии
MIA BOYKA продала авто за 5 млн рублей ради клипа: неожиданное решение певицы
Депутат Журова высказалась об ожидания от грядущих переговоров РФ и США
В конце августа можно высаживать клубнику с закрытой корневой системой
Натёртое яблоко делает куриные котлеты мягкими без добавления сливок
Техника дыхания и упражнений бодифлекс снижает вес и укрепляет мышцы
Валя Карнавал в школьные годы ненавидела своё лицо из-за родинок
В России ответили на предложенную Украиной идею воздушного перемирия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.