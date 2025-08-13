Ресторанный секрет идеальных котлет, который от вас скрывали: всё дело в одном яблоке

Добавление тертого яблока делает куриные котлеты сочнее: рецепт поваров

Еда

Иногда достаточно всего одного ингредиента, чтобы привычное блюдо зазвучало по-новому. В случае с котлетами этот секрет — обычное яблоко. Оно не только придаёт тонкий аромат, но и делает текстуру фарша удивительно воздушной.

Фото: Designed by Freepik by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фарш

Почему яблоко работает

В тёртом виде фрукт "встраивается" в мясную основу, удерживая влагу и добавляя мягкости. Особенно эффектно этот приём работает с куриным фаршем, который сам по себе может быть суховатым.

Пошаговое приготовление

Подготовка яблок и лука

Лук слегка пассеруйте вместе с тёртым яблоком — так раскроется сладость и аромат. Добавление чеснока

К готовой смеси добавьте свежий измельчённый чеснок. Соединение с фаршем

Переложите яблочно-луковую массу в куриный фарш, вбейте яйцо, добавьте соль, перец и любимые специи. Тщательное вымешивание

Масса должна стать однородной и податливой. Формирование и панировка

Скатайте небольшие котлеты и обваляйте их в муке тонкого помола. Жарка

На хорошо разогретой сковороде с умеренным количеством масла обжарьте котлеты до золотистой корочки. Переворачивайте только после того, как нижняя сторона станет румяной и устойчивой. Секрет сочности

Не пережаривайте — небольшие порции готовятся быстро, сохраняя нежную середину.

Подача

Подавайте котлеты горячими — они буквально тают во рту. И с гарниром, и как самостоятельное блюдо они произведут впечатление даже на опытных кулинаров.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



