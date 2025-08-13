Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Иногда достаточно всего одного ингредиента, чтобы привычное блюдо зазвучало по-новому. В случае с котлетами этот секрет — обычное яблоко. Оно не только придаёт тонкий аромат, но и делает текстуру фарша удивительно воздушной.

Фарш
Фото: Designed by Freepik by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фарш

Почему яблоко работает

В тёртом виде фрукт "встраивается" в мясную основу, удерживая влагу и добавляя мягкости. Особенно эффектно этот приём работает с куриным фаршем, который сам по себе может быть суховатым.

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка яблок и лука
    Лук слегка пассеруйте вместе с тёртым яблоком — так раскроется сладость и аромат.

  2. Добавление чеснока
    К готовой смеси добавьте свежий измельчённый чеснок.

  3. Соединение с фаршем
    Переложите яблочно-луковую массу в куриный фарш, вбейте яйцо, добавьте соль, перец и любимые специи.

  4. Тщательное вымешивание
    Масса должна стать однородной и податливой.

  5. Формирование и панировка
    Скатайте небольшие котлеты и обваляйте их в муке тонкого помола.

  6. Жарка
    На хорошо разогретой сковороде с умеренным количеством масла обжарьте котлеты до золотистой корочки. Переворачивайте только после того, как нижняя сторона станет румяной и устойчивой.

  7. Секрет сочности
    Не пережаривайте — небольшие порции готовятся быстро, сохраняя нежную середину.

Подача

Подавайте котлеты горячими — они буквально тают во рту. И с гарниром, и как самостоятельное блюдо они произведут впечатление даже на опытных кулинаров.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
